52歲上班族苦存2千萬爽提早退休 卻因「1心態」淪超市挑半價品慘況曝

〔財經頻道／綜合報導〕隨著「FIRE」（財務自由、提早退休）理念近年受到關注，不少人以此為人生目標。然而，日本一名52歲上班族，雖然累積1億日圓（約新台幣2千萬元）資產並成功提前退休，卻因對市場波動的恐懼而有著「不敢花錢」心態，本該過上自由人生，如今卻完全相反。每天吃超市「半價品」、豆芽菜配白飯，甚至不敢從投資帳戶領錢花用，揭開部分FIRE族不敢花錢的殘酷現實。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京一間40年房齡出租公寓裡的長杉先生（化名），現年52歲，過去任職於一家中型製造企業，年收入約600萬日圓（約新台幣115萬元）。他自20多歲起便開始進行嚴格的儲蓄與投資規劃，將到手收入的一半以上存下來，每月生活費壓低在10萬日圓（約新台幣2萬元）以下，其餘資金則投入股票與公司持股計畫等投資工具。

隨著投資經驗累積，他逐步將資金轉向風險較低且分散度較高的指數型投資。多年來在持續投入與複利效應下，資產在50歲出頭時終於突破1億日圓，達成自己設定的提早退休目標。然而，真正開始退休生活後，長杉卻發現情況與想像不同。由於不再有每月固定的薪資收入，生活費必須依賴資產提領，但這樣的改變讓他產生強烈的不安感。

長杉的日常生活依然相當節儉。他的晚餐通常是炒豆芽配白飯，再搭配超市即期品區貼有「半價貼紙」的熟食。儘管銀行與證券帳戶合計資產已超過1億日圓，他仍不敢輕易動用投資資產。

他表示，雖然理性上知道即使每年提領數百萬日圓作為生活費，資產也不至於快速耗盡，但當真正要從證券帳戶提領現金時，仍會產生強烈心理阻力，「總覺得像是在破壞自己多年辛苦累積的成果」。

每當看到國際局勢動盪或市場下跌的新聞，他便擔心資產縮水，因此更加嚴格控制開銷。除了持續購買半價熟食外，他也常拒絕朋友聚餐邀請，白天則多在圖書館度過，以節省水電費。

他坦言「原本想著，等資產達到1億日圓之後就可以多旅行、吃美食，但現在反而因為害怕資產減少而什麼都沒做。」報導指出，長年極端節約的生活方式，可能在退休後仍持續影響部分FIRE族群，使得即便已達到財務自由，仍難以真正享受生活。專家指出，除了追求帳面上的資產規模外，退休族群也需要建立合理的資產提領計畫，以確保在維持生活品質的同時，也能降低對資產波動的心理壓力。

