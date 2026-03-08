外資單週賣超破紀錄、散戶嚇傻 法人看台股後市長多、大跌為買點

台股遭外資史上最大賣超衝擊，法人看大跌是逢低布局良機。（圖擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕受地緣政治影響，上週台股大跌1814.95點，週線跌幅達5.12%，再加上外資累計賣超3170.43億元，創史上單週最高賣超金額，嚇傻不少散戶；法人認為，在目前國際能源價格快速攀升恐影響通膨的考量下，市場短期避險升溫，但預估今年台股企業獲利可望超越5兆元、年增達26.5%，無須看淡台股走勢，大跌就是逢低進場的時點。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，台股受國際地緣政治衝擊出現劇烈震盪，從成交量下滑可看出盤面追價意願謹慎，在目前國際能源價格快速攀升恐影響通膨的考量下，市場短期避險升溫，預料後續震盪整理機率升高；至於外資加大賣超力道，則是著眼於美伊戰爭風險升溫，一旦市場恐慌降低或談判可能性提升，外資將緩和調節壓力。

野村投信也說，中長期來看AI投資主軸已明確，包括T‑Glass、記憶體與CoWoS等關鍵資源持續偏緊，同時，AI資本支出亦維持高檔，雲端巨頭今年資本支出顯著上修，市場資金自軟體評價壓力轉向硬體基建的確定性，形成「買硬不買軟」的結構性輪動，若拉回後技術面支撐確認，台股仍具中長線布局價值。

元大投顧則認為，儘管現階段變數仍多，惟籌碼表現卻比想像中穩定，有助日後多頭反攻；從看盤指標而言，台積電失守2000元整數關卡，走勢依舊牽一髮而動全身，可參考ADR動向，至於美以對伊朗軍事行動，能源市場受到明顯衝擊，Fed決策官員則對未來利率政策路徑仍存分歧，聯準會預計3月17日至18日召開會議，再加上台股焦點關注2月營收公告與各家法說，穩健操作者可逢低布局高殖利率相關個股。

