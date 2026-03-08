羅伯特清崎：戰爭背後存在龐大利益 籲以金融教育取代衝突

羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）認為，戰爭背後存在龐大利益，籲以金融教育取代衝突。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕知名理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎近日對中東戰事表達看法，他指出戰爭背後往往隱藏龐大利益，並呼籲以和平與金融教育取代武力衝突。

羅伯特清崎週六（7日）在社交平台X發文，分享他對越戰的個人回顧，稱他曾2次在越南服役：1966至1967年以學生身份，1971至1972年則作為美國海軍陸戰隊飛行員。即便到了2026年，他仍無法理解美國當初為何參與越戰。羅伯特清崎指出，美國政府當時宣稱參戰是為了阻止共產主義擴散，但他認為真正的驅動力是戰爭的盈利性。

羅伯特清崎在發文中也提到當前發生的中東戰事，指每1枚射向伊朗或以色列的火箭中，都含有半磅至4磅白銀，而當火箭爆炸時，這些白銀隨之消失。他批評，囤積白銀的人因此致富，但普通民眾卻付出了血、汗、淚和金錢的代價。

羅伯特清崎還引用前美國總統艾森豪（Dwight D. Eisenhower）的警告：「要提防軍事工業複合體。」並提出設想：如果製造武器必須使用黃金而非白銀，武器成本過高，是否有助於促進和平？

羅伯特清崎文中最後表示，如今他致力於推廣和平、自由以及真正的金融教育，而非戰爭，並透露他在越南沉思時，也緬懷了許多名字刻在華盛頓特區越戰紀念碑上的戰友。

