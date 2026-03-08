麻吉大哥爆虧9.4億仍不退場！ 再砸668萬元加碼做多以太幣

美籍台裔男歌手、L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成近來玩加密貨幣大翻車。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受到中東局勢升溫與宏觀經濟不確定性增加影響，加密貨幣市場近期持續震盪走低。根據鏈上分析師 Onchain Lens 監測，美籍台裔男歌手、L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成已將大部分倉位認賠平倉，並再度加碼存入21萬美元USDC（約新台幣 668萬元），持續做多以太幣。

綜合媒體報導，加密貨幣市場6日出現震盪下跌，比特幣價格一度跌破6.9萬美元關卡，以太幣也同步走弱，失守2000美元整數關卡。

請繼續往下閱讀...

Onchain Lens 6日在社交平台X發文出，隨著市場下跌，麻吉大哥再次向去中心化衍生品交易平台Hyperliquid存入21萬美元的USDC，用來增加他在以太幣的25倍槓桿多單倉位。

Onchain Lens進一步表示，在此之前，由於市場持續下跌，麻吉大哥已經以虧損的方式平掉了大部分原本的倉位。截至目前為止，他在這一波操作中的累計虧損已經超過2970萬美元（約新台幣9.4億元）。

消息一出，引發網友熱議，有網友表示，「麻吉大哥在虧損3000萬美元後竟然加倍投入……這到底是信心還是絕望啊，哈哈」、「請誰來攔住他？」、「再次長眠」、「台灣的印鈔機」等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法