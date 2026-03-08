台積電上榜！外媒點名「這3檔」未來10年有望成長10倍

外媒分析師指出，3檔低調但有機會在2036年成長10倍的股票。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導指出，沒有人能準確預測未來，即使是歷史上最偉大的投資者。然而，分析師James Hires指出，無法告訴你未來10年哪些股票一定會成長10倍，但可以介紹3檔有潛力達到這個目標的優秀公司，它們都有持續成長的營收、非常高的獲利能力，以及良好的資產負債管理。

1.法拉利（Ferrari N.V.）

可能會讓人有點驚訝。這家豪華汽車製造商多年來打造出許多世界上最漂亮的跑車，同時也是汽車產業中最賺錢的公司之一。過去5年，Ferrari的股價上漲81%。雖然最近1年下跌18%，但根據最新財報，公司仍然表現強勁，分析師預期未來還會繼續成長。

2025年全年，法拉利淨收入達71億歐元，較去年同期成長7%。全年營業利潤總計21億歐元，較2024年成長12%，營業利益率為29.5%，這是汽車業迄今為止最高的利潤率。豐田汽車的利潤率位居第二，目前為8.5%，通用汽車的利潤率為1.57%，大眾汽車為4.62%。Ferrari最近幾個月的股價回檔，看起來更像是逢低買進機會，而不是長期衰退的開始，值得關注。

2.台積電（TSMC）

台積電是純晶圓代工半導體市場的主導企業，市佔率高達72%，而且還在持續成長。該公司生產的晶片由許多科技硬體行業的巨頭公司設計，例如輝達，其Blackwell晶片由台積電位於亞利桑那州的工廠生產。

分析師指，和Ferrari一樣，台積電的財務數據也非常亮眼，甚至更加驚人。根據公司2025年全年財報，台積電的淨營收達到1224億美元，比2024年成長35.9%。公司的毛利率與營業利益率分別提升至59.9%和50.8%，比前1年增加了3.8與5.1個百分點。同時，稀釋後每股盈餘成長了46.4%。

在現金流方面，台積電的營運現金流成長了24.6%，自由現金流增加15.2%，而現金與有價證券儲備也提升了26.7%。唯一稍微需要留意的地方是資本支出增加了33%，但這仍然低於營收的成長速度，因此整體而言並不是太大的問題。

如今幾乎所有科技產品都需要半導體，而人工智慧尤其需要大量晶片。台積電在高階晶片製造方面幾乎已經占據主導地位，因此它不只是AI投資的受益者，更像是整個科技產業的「工具供應商」。如果投資人想用一檔股票來參與整個科技產業的成長，這家公司確實值得深入研究。

3.BWX Technologies

1家核能工程公司，有望從小型模組化反應爐（SMR）的趨勢中受益。SMR是1種小型化的核反應爐，理論上可以用來為偏遠地區、工業設施或AI資料中心提供電力。

BWX在小型核能技術方面其實擁有悠久歷史。早在公司協助打造世界上第1艘核動力潛艇的反應爐時，它就已經在這個領域取得重要地位。到目前為止，BWX已經製造了超過400個海軍用核反應爐。

報導指，與許多資金有限的SMR新創公司不同，BWX的財務狀況相當穩健。2025年公司營收達到31.9億美元，比2024年成長18%；淨利率達到15%，每股盈餘成長20%，營運現金流也增加了17%。隨著各國政府與大型科技公司為了滿足AI 資料中心龐大的電力需求而重新關注核能產業，整個核能領域正在迎來新的復興。在這樣的背景下，BWX憑藉其穩健的財務實力與技術基礎，被認為是1家值得投資人關注的公司。

