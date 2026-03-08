房市熱潮下強化施工溝通 苗栗推建案開工前「地方共好說明會」

苗栗縣政府將推動「私人建築工程工地開工前地方共好說明會地方溝通指引」，鼓勵建商在開工前與周邊居民進行說明與溝通，建立良好的施工協調機制，以降低施工期間可能產生的疑慮與衝突。（資料照）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕受竹南科學園區產業群聚效應，台積電等大廠進駐，苗栗縣房市熱絡，建案如雨後春筍般推出。為提升建築工程施工資訊透明度，並強化建商與地方社區的溝通協調，苗栗縣政府將推動「私人建築工程工地開工前地方共好說明會地方溝通指引」，鼓勵建商在開工前與周邊居民進行說明與溝通，建立良好的施工協調機制，以降低施工期間可能產生的疑慮與衝突。

縣府工商發展處說明，此項指引，屬行政指導性質，並不影響建築執照權益。建商如符合指引條件並實際召開「地方共好說明會」，應於申報開工時檢附相關會議資料，讓地方居民能提前了解施工期程、交通維持、環境管理及聯絡窗口等資訊。

請繼續往下閱讀...

依工商發展處初步盤點去年度建築案件資料，預估每年適用此機制的案件量約為20件左右，主要針對可能影響周邊居民的較大型工程案件。此項地方溝通指引將與既有制度併行推動，包括「苗栗縣重大建築工程辦理施工計畫備查作業辦法」及「苗栗縣政府建築工程基礎開挖安全措施管理作業要點」，共同強化建築工程施工管理。

工商發展處長詹彩蘋表示，「地方共好說明會」主要適用於建築工程開挖深度兩倍範圍內有鄰房的案件，透過提前溝通施工方式、施工期程及環境維護措施，讓周邊居民充分了解工程內容，建立更順暢的溝通管道。縣府將持續精進建築管理制度，在兼顧城市發展與居民生活品質的前提下，打造更安全、更友善的建築環境。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法