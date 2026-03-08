台股跌幅5.12％ 投顧:「以靜制動 不要大動作」

投顧機構表示，中東戰事擾局，短線訊息混雜，因此，不妨以靜制動，先觀望、放慢腳步。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕上週台北股市受到中東戰事衝擊，出現明顯回檔，一週加權指數大跌1814.95點，跌幅5.12%，收33599.54點。投顧機構表示，短線訊息混雜、干擾因素多，因此，不妨以靜制動，先觀望，不要大動作，「建議放慢腳步、台股長線看好」。

永豐投顧指出，台股在春節後紅盤買氣洶湧，多頭一度勢不可擋，但遭遇美、以在中東的大規模軍事行動，給市場投下極大的不確定性；一下子「當頭棒喝」，蜂擁的短線買盤、一哄而散，動作稍慢的投資人，已經初嘗套牢滋味。



不過，這次由於回檔幅度尚有限，分析師認為，如果能控制好持股水準，還有反敗為勝機會。

國際股市方面也是全面下跌，其中，南韓股市以記憶體為中心，跌幅最重，日本股市也因為科技股拖累，跌幅居前，美股則是費城半導體反應激烈，而道瓊指數則是反映對景氣的憂慮。

投顧法人提出三大重點，首先是注意國際局勢，短線以靜制動，上週台股受到中東局勢干擾，多頭進展受挫，美國股市也陷入混亂。以目前情勢，美、以對伊朗的打擊頗重，但伊朗並未一蹶不振，訊息混雜，因此，不妨以靜制動，先觀望，不要大動作。

第二，干擾因素多，不急於搶短。本週有美國CPI要公布，還有甲骨文財報，而且伊朗的戰事方興未艾，這次回檔損傷多頭信心，幾項因素都不利於盤勢快速推進，所以沒必要搶進，建議放慢腳步。

第三，AI長線題材，逢低布局。投顧法人指出，總結而言，短線充滿變數，但是AI投資是既定方向，預估台股企業大有獲益，上市公司總獲利可成長三成以上，換言之，台股長線看好，建議逢低布局。本週指數看32000點至35000點。

