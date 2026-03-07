70歲夫婦月領退休金3.6萬元 家中空罐頭、便當滿地 女兒「丟1句話」兩老人被迫搬進社宅

擁有房子是一種安全感的來源，但如果無力維護，它也會成為一種負擔。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕老年生活不僅受退休金和資產的影響，也深受家庭關係的影響。對於失業的老年已婚夫婦來說，某些情況下，房屋維護和其他開支會給他們的生活帶來壓力。在此背景下，一些老年人最終被迫放棄自己的住所。

日本一對70多歲夫婦因生病後無力整理家務，加上收入不多，女兒每次探望都發現兩位老人的住處髒亂無比，也直言因為自己家庭考量，無法再幫助老人家整理家裡，並稱「別再跟我扯上關係了」。親子關係漸行漸遠，最終兩位老伴不得不因經濟因素，搬到社宅居住。

請繼續往下閱讀...

佐佐木（化名，74歲）夫婦住在郊區一棟屬於自己的房子。他們已經還清了房貸，兩人的退休金加起來每月大約有18萬日圓（台幣3.6萬元）。他們的生活並不富裕，但他們覺得不用付房租也能過得去。

但現實生活正在慢慢崩潰。數年前，佐佐木先生生病了，不得不辭掉工作。雖然病不嚴重，但他外出的機會減少了，白天大部分時間都待在家裡。

佐佐木說，「購物變得很麻煩。不知不覺中，我的飲食幾乎完全變成了便利商店的便當盒。我開始越來越少使用廚房，空罐頭和便當開始在地板上堆積如山。」夫婦兩人也沒有體力和精神打掃家裡。

幾年前，他們的女兒還常去探望父母，幫忙打掃、帶食物，並陪他們去醫院。但有一天，女兒看到散亂的房間後說：「為什麼會讓事情發展到這種地步？」地板上散落著空罐頭，便當盒堆積如山，冰箱裡也亂糟糟的。

老人家回應說：「我會把它徹底清理乾淨。」雖然回答「是」，但情況並沒有實質改變。

之後，女兒來看望的次數逐漸減少。

然後佐佐木先生就收到了LINE訊息稱：「我不要再介入了。我也有家庭。我再也無法處理家裡的問題了。別再跟我扯上關係了。」佐佐木先生看到這則訊息時，他愣在了手機螢幕前。發訊息的人是他唯一的女兒，兩人已經多年疏遠。

這句話雖然簡短，但意思很清楚。或許女兒是想表達家庭的局限性，沒有人能獨自承擔所有責任。

與女兒的關係結束後，這對夫婦重新審視了自己的生活。房屋年久失修，難以打理。花園維護。老舊建築。擁有房屋是一項資產，但維護房屋卻是需要時間和金錢。

佐佐木夫婦意識到，即使你擁有一個家，也不意味著就安全了。

這對夫婦最終選擇了社宅。社宅是由地方政府提供的住房，租金是根據收入而定。根據國土交通省的公屋制度，低收入家庭通常有資格申請，租金也根據收入決定。

賣掉住了多年的房子並非易事。 「我們在這裡養育了孩子」，佐佐木回憶道。即便如此，獨自維護這樣一棟大房子仍然讓他們身心俱疲。回想起來，他們說，有時他們覺得「保護房子本身就是目標」。

佐佐木夫人說：「社宅雖然小，但很容易管理。她說，清潔工作量也減少了，變得更穩定了。」

搬進社宅後，生活比以前簡單多了。決定晚年住在哪裡並非一勞永逸；身體狀況或家庭關係的變化都可能使人需要重新考慮。佐佐木平靜地說：「也許我應該早點做決定。」

佐佐木和女兒的關係還沒完全恢復正常。不過，隨著居住環境的改善，日常生活也逐漸穩定下來。擁有房子是一種安全感的來源，但如果無力維護，它也會成為一種負擔。即使你覺得「我有房子就萬事大吉了」，實際情況會隨著年齡和居住環境的變化而變化。

根據日本總務省的住房和土地統計調查也指出，雖然老年家庭的房屋擁有率很高，但也存在管理負擔成為問題的情況。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法