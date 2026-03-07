油價恐「這時間內」迅速飆升至150美元 卡達警告拖垮世界經濟

海灣地區原油產量佔全球總產量的20%以上。油價已連續第五天上漲。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕卡達能源部長薩阿德·卡比（Saad al-Kaabi）警告稱，預計海灣地區所有石油和天然氣出口國將在幾天內停止生產，受此影響，油價大幅上漲已越過90美元。卡比還表示，如果船隻無法通過荷姆茲海峽，兩到三週內油價可能會進一步飆升至每桶150美元。

卡比告訴英國《金融時報》，中東地區的衝突在全球能源供應和航運路線中發揮關鍵作用，可能會「拖垮世界經濟」。他告訴媒體：如果這場戰爭持續幾週，世界各地的GDP成長都將受到影響。

世界上大約五分之一的石油供應通常每天通過荷姆茲海峽運輸，但自從上週末美國和以色列與伊朗開戰以來，通過這條狹窄通道的交通幾乎完全停止了。

海灣地區原油產量佔全球總產量的20%以上，液化天然氣產量也與之相近。幾乎所有這些產品都透過途經荷姆茲海峽的油輪運送到全球客戶。荷姆茲海峽連接波斯灣、阿曼灣和印度洋。

油價連續第五天上漲。美國基準輕質低硫原油價格一度觸及每桶92.61美元的峰值，創下自2022年夏季以來的最高水準。隨後回落至每桶90.44美元，當日漲幅達11.6%。

全球基準布蘭特原油價格盤中一度觸及每桶94.64美元，創下2022年8月以來的最高水準。隨後回落至每桶92.30美元，當日漲幅達8%，今年迄今累計漲幅達52%。

由於敵對行動沒有絲毫緩和的跡象，高盛集團也指出，如果衝突持續，油價可能會突破每桶100美元。這可能會推高通膨，而聯準會目前正面臨比預期更脆弱的勞動市場。

