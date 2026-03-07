泰國香水椰子慘遭「養套殺」！中資一條龍10倍剝削吃夠夠

中資一條龍剝削進軍泰國香水椰子市場，壓低產地價格，農民無利可圖。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕泰國西部拉差汶里府（Ratchaburi）的香水椰子產區，近年出現大量集貨出口場進駐，中資正透過供應鏈布局，逐步掌握農產品產地定價權與出口命脈。過去榴槤產業曾因高度依賴中國市場，出現價格崩盤的現象。如今，類似的「養套殺」劇本也在香水椰子中重演。

對此，粉專「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป๋า」以「中資一條龍進場，泰國香水椰子誰還賺得到錢？」為題發文指出，中資典型的「一條龍」剝削邏輯，壓低產地價格、壟斷市場，造成泰國產地的椰子每顆約5泰銖，但到中國城市零售端，卻賣到每顆53銖。一旦中國買方縮手，泰國農民就慘了。

請繼續往下閱讀...

貼文指出，目前泰國當局正在調查15家中資公司、10名泰國名義持有人，理由很直接：涉嫌串通、壓低椰子收購價，甚至企圖壟斷泰國椰子貿易。

更值得注意的是，泰國官方點出整條供應鏈都被吃下來的嚴重問題。中資公司從租地種植、向農民收購、分級包裝，到出口中國，幾乎一條龍全包。

這不是一般投資，這是把上游、中游、下游一次抓走。當整條鏈都在同一批人手上，農民表面上是在賣貨，實際上是在被決定價格。

殘酷的數字顯示，目前泰國有200多家椰子分級包裝場（ล้ง），但真正有向農業部自願登記的，只有73家。也就是說，超過一半以上的體系，長期處在一個灰濛濛、查不清、管不動的狀態。這種環境，最適合誰？當然不是老實做生意的人。

再看價格落差。泰國產地收購價，目前大約只有每顆4到5泰銖；但到了中國城市零售端，卻可以賣到每顆36到53銖。中間當然有運輸、包裝、通路成本，但如果農民已經被壓到幾乎沒利潤，而終端價格還可以翻到這種程度，那就不是單純「市場機制」四個字能混過去的。

中國進口泰國椰子的占比，去年從62%掉到48%。看起來像是中國買少了，但問題不是只有需求下降，而是當泰國本地農民與產業鏈已經高度依賴中國市場時，買方一縮手、價格就直接砸回產地。這就是把命脈交到別人手上的代價。

貼文直指，這就是中資最典型的一條龍剝削邏輯。先靠市場把你吸進來，再靠資本把節點抓走，最後讓你看起來還在產業裡，實際上只剩最低利潤。土地是你的，樹是你的，汗水是你的，但價格不是你定，出口不是你掌握，連未來也不是你說了算。

這種玩法，中資在世界各地都在用。台灣人對這一套，其實早就看清了。從代理人、名義持有人、價格戰、通路控制，到最後把整個地方產業變成附庸，套路都差不多，只是每次換個產品、換個地區、再換一張包裝紙而已。

泰爸噗嚨共呼籲，希望泰國政府真的醒來，真正站在泰國人民這一邊。因為今天被壓到每顆4–5泰銖產地收購價的是香水椰子，明天被吃掉的，可能就是更多泰國本土產業。

網友Kenneth Foo S C留言說：「跟共匪合作等同與虎謀皮，到最後一定被吃到連骨頭都不剩！」、Yeng Sei Keh回應稱「中資=死亡降臨」、Chou Eric說：「骨牌效應~政府不作為，泰國産業就垮了！」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法