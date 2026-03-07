台糖攜手英國鐵道公司 「台英友好列車」蒜頭糖廠啟動

蒜頭糖廠蔗埕文化園區今天舉行「台糖八十周年台英共鳴交流慶典」。（台糖提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台糖今（7）日在蒜頭糖廠蔗埕文化園區舉行「台糖八十周年台英共鳴交流慶典」，由董事長吳明昌主持，並邀請英國威爾普蘭菲爾鐵道公司（W&LLR）主席Anne Wright等人出席，共同見證「台英友好列車」揭牌啟動，象徵台英糖鐵文化交流再添新頁。

吳明昌表示，台糖與威爾普蘭菲爾鐵道公司的友誼已逾20年，雙方長期在鐵道保存、文化展示與觀光推廣等面向深化合作。兩方緣分始於2005年，當時該公司收購台糖175機車頭並在英國動態保存；2018年英國蒸汽火車Dougal來台展出，雙方並簽署MOU締結姊妹鐵道。此次在台糖80周年之際再度合作，展現跨國交流成果，也讓糖鐵不僅是運輸工具，更成為連結糖業歷史文化與國際友誼的重要象徵。

台糖指出，本次活動亮點之一為「台英友好列車」揭牌與啟動儀式。由吳明昌與Anne Wright共同揭牌後，經台糖技師團隊修復的252巡道車緩緩駛出，與德馬機車頭同時鳴笛，沿蒜頭糖廠鐵道前行，吸引大批民眾拍照留念。該儀式象徵糖鐵歷史的重現與文化傳承，也展現台糖在糖鐵文化資產修復、技術保存與活化運用上的成果。

另一亮點則是「藍皮復古餐車特展」，以台英姊妹鐵道多年交流為主軸，結合攝影展與台英鐵道特色佈置，並規劃台英風味下午茶，推廣台糖五分車園區觀光。台糖表示，此次活動不僅深化與英國鐵道公司的姊妹情誼，也促進雙方在鐵道文化保存經驗上的交流，未來將持續結合歷史資產、觀光體驗與國際合作，推動糖鐵文化走向國際，並帶動園區觀光與地方發展。

