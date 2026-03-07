「追討關稅加利息」海外開第1槍 日企一口氣告貝森特等5大部會首長

任天堂已對美國聯邦政府提起訴訟，要求退還已繳納的關稅。具體被告包括美國財政部長貝森特等五位部會首長。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國最高法院裁定對川普政府對外國徵收對等關稅非法後，任天堂已對美國聯邦政府提起訴訟，要求退還已繳納的關稅。

任天堂美國子公司於6日在紐約國際貿易法院對美國聯邦政府、海關當局及其他相關方提起訴訟。訴訟稱，任天堂聲稱其因非法徵收的關稅而遭受「重大損失」，並要求退還已繳納的關稅及利息。

任天堂正式起訴美國政府，具體被告包括財政部長貝森特、前國土安全部部長克里斯蒂·諾姆、美國貿易代表傑米森·格里爾、美國海關和邊境保護局局長羅德尼·斯科特，以及美國商務部長盧特尼克。

訴訟書寫道：本案的重點在於被告依據川普總統的行政命令非法徵收關稅（即IEEPA關稅）。 自2025年2月1日起，川普總統執行了這些非法的行政命令，對來自眾多國家的進口商品徵收關稅。

訴訟書進一步解釋說，任天堂有理由提起訴訟，「因為它是受IEEPA關稅約束的貨物的登記進口商。因此，原告有責任支付這些貨物的IEEPA關稅，並且已經支付了這些關稅。結果，原告因IEEPA關稅而遭受了損失。」

聲明進一步解釋說，如果不採取任何措施，任天堂將「因其已繳納的稅款而遭受迫在眉睫且無法彌補的損害」。任天堂要求美國政府退還其根據IEEPA徵收的所有關稅，並支付利息。聲明還補充說，美國政府已在其他法庭文件中「承認」了這一點。

