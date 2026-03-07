大量黃金滯留杜拜出不去 被迫大幅折價出售 這國缺貨最緊張

杜拜是重要的貴金屬提煉和出口中心，其產品銷往亞洲各地的買家，同時也是瑞士、英國和多個非洲國家貴金屬運輸的通道。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕由於中東戰爭導致航班停飛，供應商無法將滯留的黃金從杜拜這個重要的交易中心運出，黃金因此大幅折讓價格出售。

彭博報導，許多買家已暫停下單，不願支付異常高的運費和保險費，也無法保證及時交貨。因此，據知情人士透露，與其無限期支付倉儲和融資費用，交易商正提供高達每盎司30美元的折扣，以低於倫敦全球基準金價的價格出售。這些知情人士因涉及市場資訊而要求匿名。

知情人士表示，儘管本周中期開始有一些金條被裝上從杜拜起飛的航班，但週五仍有許多貨物滯留。

杜拜是重要的貴金屬提煉和出口中心，其產品銷往亞洲各地的買家，同時也是瑞士、英國和多個非洲國家貴金屬運輸的通道。

印度最大的黃金交易商之一Augmont Enterprises Ltd.的研究主管Renisha Chainani表示，「多批貨物運輸延誤或滯留，導致印度實體黃金供應短期緊張」。印度是杜拜黃金進口的最大消費國之一。

由於美以對德黑蘭的戰爭已持續七天，仍未見結束跡象，伊朗飛彈襲擊導致阿聯部分空域關閉。

黃金通常透過客機的貨艙運輸。即使阿聯的航班受到嚴格限制，貿易商和物流公司仍然不願將高價值貨物通過陸路運輸到沙烏地阿拉伯和阿曼等國的機場，因為其中存在許多風險和複雜情況，尤其是在陸路邊境過境時。

雖然杜拜合格交割標準的交易價格通常低於倫敦價格，但運輸瓶頸使得黃金價格更便宜。

今年以來，現貨黃金價格已上漲近五分之一，站穩每盎司5000美元上方，但交易波動較大，本週隨著美元走強，金價承壓。最新交易價格約為每盎司5172美元。

