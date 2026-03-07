自由電子報
世界石油咽喉要道1圖秒懂 地表最忙的海峽是「它」

2026/03/07 16:48

麻六甲海峽是世界最繁忙的石油航道。（路透）麻六甲海峽是世界最繁忙的石油航道。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕石油市場依賴少數幾條狹窄的海上航道維持供應。這些石油供應咽喉要道是全球能源系統的關鍵動脈，每天輸送數千萬桶石油。麻六甲海峽是世界最繁忙的石油航道，承載著全球約 29.1% 的海上石油貿易。

《視覺資本》（Visual Capitalist）3月5日根據美國能源資訊局（EIA）2025年上半年通過主要海上航道的原油和石油液體的數量，以及它們在全球海上石油貿易總量中所佔的比重，繪製世界主要石油航道圖表。

數據顯示，每天約有 7300 萬桶石油透過主要海上要道運輸，佔全球海運石油貿易的大部分。位於馬來西亞和印尼之間的麻六甲海峽是世界上最繁忙的石油運輸要道。2025年上半年，每天約有2320萬桶石油通過這條狹窄的航道，約佔全球海上石油貿易量的29.1%。

麻六甲海峽連接印度洋和南海，是石油運往中國、日本和韓國的關鍵通道。其狹窄的海峽寬度和繁忙的交通使其極易受到擁擠和地緣政治緊張局勢的影響。

位於阿曼和伊朗之間的荷姆茲海峽，在2025年上半年每日平均石油吞吐量約為2090萬桶，約佔全球石油消費量的5分之1。它連接波斯灣、阿曼灣和阿拉伯海，水深寬闊，足以容納世界上最大的原油油輪。

約84%經由荷姆茲海峽運輸的原油銷往亞洲市場，包括中國、印度、日本和韓國。由於海灣地區的石油產量很大程度上依賴這條航線，任何中斷都可能對全球油價造成衝擊。

除了麻六甲海峽和荷姆茲海峽之外，其他幾條通道在全球石油運輸中也扮演著重要角色。蘇伊士運河和蘇伊士-地中海輸油管（SUMED Pipeline）每天輸送約490萬桶石油，連接紅海和地中海。附近的曼德海峽每天輸送約420萬桶石油，連接紅海和亞丁灣。

在歐洲，丹麥海峽和土耳其海峽是俄羅斯和裏海（Caspian Sea）。石油出口的重要門戶，每天分別輸送約 490 萬桶和 370 萬桶石油。巴拿馬運河每天大約輸送 230 萬桶原油，而像好望角這樣的更長替代航線，油輪在大西洋和印度洋之間航行時，每天大約輸送 910 萬桶原油。

石油市場依賴少數幾條狹窄的海上航道維持供應。（圖取自Visual Capitalist）石油市場依賴少數幾條狹窄的海上航道維持供應。（圖取自Visual Capitalist）

