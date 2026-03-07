台泥董事長張安平化身船長 啟動「尼莫人才召募計畫」

台泥董事長張安平（中）以一身船長裝扮偕同總經理程耀輝（右3）及跨事業體台泥員工代表，向具備開創者性格、獨立思考力與流暢國際溝通潛力的π 型人才招手。 （台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全球進入技能大轉型期，台泥（101）企業團今天於台灣大學校園徵才博覽會啟動「尼莫人才計畫」，以《航向未來的鸚鵡螺號》主題攤位與年輕世代對話，向具潛力的「π 型人才」招手。

台泥指出，「尼莫人才計畫」靈感源自 150 年前科幻小說先驅凡爾納的經典《海底兩萬里》，書中主角尼莫船長掌舵鸚鵡螺號潛艇，憑藉超前智慧與膽識，探索未知深海，使用大海自然資源生存。

請繼續往下閱讀...

同樣地，台泥為了全球布局，需要吸納更多跨財務商管、機電、財務工程、材料、土木等領域人才。

這類人才呼應了國際指標顧問公司麥肯錫（McKinsey）在未來人才趨勢研究中對「雙核心專業」的強調：不同於單一專長的 T 型人才，π 型人才更需具備雙足支撐的雙專業實力。

一足深耕於核心技術的深度，另一足具備多語溝通與國際整合的韌性，並以「跨域思維」連結兩者，使其能在全球轉型的複雜局勢中拆解問題。

台泥尼莫人才計畫涵蓋7大面向：「數位智能領航師」、「儲能方舟專案 」、「卜特蘭再生專案」、「低碳材料創新工程專案 」、「文明構築專案」、「歐陸綠動專案」及「 AI賦能」。

台泥董事長張安平以一身船長裝扮偕同總經理程耀輝及跨事業體台泥員工代表，向具備開創者性格、獨立思考力與流暢國際溝通潛力的π 型人才招手。

台泥經過8年低碳轉型與全球布局後，已成為跨15個國家市場的集團控股公司，聚焦低碳水泥、資源循環與綠色能源，台泥希望透過「尼莫人才計畫」，建立具備全球移動力的領航梯隊。

入選者將獲得參與台泥歐洲、亞洲與非洲的轉型專案實戰機會，並由各事業群高階主管親自溝通指導。

張安平在現場受訪指出，當前全球趨勢極其混亂，從 AI 的發展、能源價格波動到地緣政治風險，企業面對的是從未發生過的未來。

張安平強調：「我們需要能看到未來、願意解決問題的人才。解決問題不見得一定會成功，但必須有朝著正確方向前進的膽識。在不確定的情形下，我們必須要有看法，不動就是死路一條。」

他並指出， 2026 年是 AI 平台與算力正式實用化的開始。台泥目前在歐洲、台灣與中國水泥事業體全面導入算力優化，利用大數據收集與分析，目標在年底前將電能與能耗效率更提升。

面對近期中東局勢動盪，張安平觀察到，中東作為全球能源樞紐，近期美國伊朗衝突造成的不穩定將連動引發全球能源價格、通膨及供應鏈危機。

他指出，目前已有逾千艘船隻受戰爭影響受阻，這類複雜的全球性議題，正是台泥急需人才的原因。

張安平直言：「AI 可以幫我檢查合約，但無法告訴我當黑海發生戰爭時，台泥在土耳其邊界的工廠該如何精準決策。」

他強調，AI 處理單一問題很強，但無法將不同國家的政經局勢「混合在一起」做出有靈魂的判斷。因此，尼莫人才計畫尋找的正是能在混亂局勢中，展現人類獨有的「洞見」與「綜合決策力」的開創性人才。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法