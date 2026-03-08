全國戶籍宅內人數跌破3人 創近16年新低

超高齡社會、少子女化、不婚不生的趨勢下，戶量降低的浪潮難擋。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕家庭成員越來越少，六都、新竹縣市連兩季戶籍平均人口數不到3人。根據內政部不動產資訊平台最新發布，去年第三季全國設有戶籍住宅平均人口數僅2.9人，為2009年第一季有統計以來、將近16年來家庭成員最少的一季。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，這30年來新竹縣市是高科技就業機會蓬勃發展，刺激新竹地區成為社會移入人口比率極高的城市，因此大量單身或新家庭創造出低戶量的現象，而桃園市則是因為大量軌道建設、產業投資、土地開發，成為雙北市外移產業、人口島內移民的選擇，促使戶量也快速走低。

請繼續往下閱讀...

整體而言，超高齡社會、少子女化、不婚不生的趨勢下，戶量降低的浪潮難擋，進一步也會改變居住空間的面積及功能需求，乃至於增加社區管理、消費、照顧等服務的必要性。

進一步觀察六都、新竹縣市戶籍平均人口數變化，新北市在2021年第二季便低於3人，是七大都會區中最早，緊接著則是高雄市，2022年第一季便不到3人，第三則是新竹市，2024年第一季則不到3人，之後台南市、桃園市、台北市、新竹縣等陸續進入不到3人現況，最後則是台中市在2025年第二季便低於3人。

房產業者指出，隨著家庭組成人數越來越少，購屋需求坪數也跟著變小，再加上房價不斷上漲，購屋負擔能力卻提升有限，導致高單價、小坪數的建案成為目前主流。

多數民眾 只能負擔得起小宅

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，縱使社會與家庭結構朝向小家庭化發展，平均戶量也持續減少，但民眾難免會有豪宅夢，尤其買得起大房子，誰願意屈居鳥籠，但房價居高不下、難以負擔大宅有關，又碰上豪宅限貸令緊箍咒，導致高總價住宅難以取得高成數貸款，大多數購屋民眾只能將購屋總價壓低在豪宅線以下的房型，也導致建商為了掌握主力購屋族群而大舉推出小宅建案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法