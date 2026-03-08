竹北當台北賣 329檔期首見單價百萬預售案

今年329檔期更傳出新竹縣竹北市預期將出現首個單價破百萬元的預售建案。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕預售建案單價破百萬已非台北市獨有，不但擴及新北市第一環的板橋、中和、永和、新店以及三重等行政區，甚至再往南走，台中市也出現零星單價破百萬的預售建案，而今年329檔期更傳出新竹縣竹北市也將出現首個單價破百萬元的預售建案。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，竹北市與新竹市東區是新竹地區房價水準最高區域，近幾年來雖因大環境不佳，雖有部分建案調降售價，但品牌建商挾著優質口碑，價格依然堅守不放，且受到自住客青睞，預料未來單價站出現百萬元的不會只有個案，但即便有建案成交價觸及百萬元，但整個建案的成交均價仍難突破百萬元。

房產業者指出，觀察目前新北市、台中市已出現的預售屋單價破百萬實價揭露紀錄，除訴求建商品牌外，新北市仍以40坪以內的規劃為主，反觀台中市則是大坪數的豪宅規劃。

根據內政部實價網的預售屋揭露資訊，2025年1月截至目前為止，新北市三重區、中和區、新店區目前各有1個預售建案單價破百萬元；永和、新店則各有4個預售建案單價站上百萬元，而板橋區則有3個。至於，台中市西屯區則出現兩個單價破百萬元的預售建案，而且都來自同一個推案建商。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去預售案單價破百萬元通常出現在台北市，近年新北零星建案也挑戰單價百萬，隨著區域發展條件好的建案可能有機會創價，但也要看區域民眾是否買單以及能否負擔得起，且值得留意以前百萬建案多數是豪宅帶頭衝，但近幾年則是小宅開始挑戰單價百萬。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，台北市與新北市僅一橋之隔，房價卻落差極大近年小宅建案 挑戰單價百萬，兩年前台北市12個行政區均已有新案站上百萬，蛋黃區更是動輒每坪150萬元起跳。

但受央行豪宅限貸令管制，加上新北市管制總價與台北市僅差距1千萬元，帶動自住換屋買盤加速向新北市布局，其中新北第一環且有重劃、捷運、產業三題材加持的區域最具賣相，且尚為自住剛需可接受的總價帶，因此，勇闖百萬大關，也加大品牌建商投資的信心，助漲價格表現。

