美海關告知法院無法遵守關稅判決命令 最快這時才能退款

美國海關告知法院無法立即遵守判決命令，最快可能要等到4月底才能開始發放關稅退款。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國海關暨邊境保護局（CBP）週五（6日）向美國國際貿易法院法官表示，該機構目前無法遵守法院命令，立即開始退還去年美國總統川普（Donald Trump）徵收的約1660億美元（約新台幣5.27兆元）的對等關稅。

綜合外媒報導，美國海關暨邊境保護局在一份法庭文件中指出，由於現有技術、流程和人力需求的限制，將無法立即遵守法院關於《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）關稅最終判決的命令。美國最高法院日前裁定這些關稅違法。

文件中提到，CBP正在「盡一切可能努力」創造一個自動化退款系統，這項系統將比目前的流程更簡單、更有效率，並有可能在45天內投入使用，預計將為海關人員節省超過400萬小時的工作時間。這也代表，在改進技術後，美國海關最快可能在4月底開始發放退款。

聯邦貿易法官伊頓（Richard Eaton）目前正在審理數千起尋求退還關稅的訴訟，隨後他暫停了命令中要求立即遵守的部份。伊頓週三（4日）下令美國海關從積壓的大量進口商文件中移除川普政府的緊急關稅。法官表示，這樣做將使未來的退稅更加便捷，並質疑政府為何在上個月最高法院做出裁決後，仍未停止徵收這些關稅。

CBP官員洛德（Brandon Lord）在提交法院的文件中表示，目前海關每週處理數十萬份進口申報單的自動化系統無法像法官所命令，將川普政府根據IEEPA徵收的數十億美元關稅申報單排除。洛德直言，美國海關目前面臨「前所未有的退款量」，現有的行政流程和技術並不適合處理如此大規模的任務，需要大量人工操作，這將妨礙海關人員全面履行機構的貿易執法使命。

伊頓曾下令CBP在每筆進口貨物清關之前，從進口商的文件中移除IEEPA關稅，這一流程被稱為清算。洛德則在提交的文件中表示，此舉不可能達成，理由是需要大量人工操作，這並不現實。目前，CBP無法立即阻止任何其他入境貨物在未繳納IEEPA關稅的情況下進行清算。

根據文件顯示，CBP已確認從超過33萬家進口商徵收約1660億美元（約新台幣5.27兆元）的IEEPA關稅，涉及5300萬份進口申報單。不過，其中約有2010萬份申報單尚未清算。

