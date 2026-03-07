國際油價單週漲近30％ 巴克萊警告：中東衝突持續 布油恐衝上120美元

國際油價單週漲近30％。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕市場對中東戰事恐導致原油供應中斷的憂慮加劇，週四（6日）國際油價持續飆漲，單週累計漲幅近30％。

《路透》報導，紐約西德州中級原油期貨上漲12.2％，收每桶90.90美元，本週累計漲35.6％；布蘭特原油期貨上漲8.5％，收每桶92.69美元，週線累計漲27.9％。

隨著美國、以色列與伊朗的衝突不斷擴大，導致荷姆茲海峽關閉，限制了中東石油供應，國際油價在本週大幅上漲。伊朗威脅要向來往的船隻開火，導致荷姆茲海峽航運中斷，這條水道運輸全球約5分之1的石油和液化天然氣。

高盛（Goldman Sachs）表示，如果荷姆茲海峽的石油運輸中斷這一嚴重問題沒有出現任何解決方案的跡象，下週油價可能會衝破每桶100美元，並警告，油價上漲的風險正在迅速增加。

巴克萊（Barclays）也警告，如果中東衝突再持續個幾週的時間，布蘭特原油可能會測試每桶120美元。巴克萊補充，這些數字可能看起來太高，尤其是在今年初人們對於石油市場前景普遍悲觀的情況下，但巴克萊重申，基本面比俄烏衝突時期還強勁，風險也更大。

巴克萊表示，自衝突爆發以來，滯留中東海灣油輪上的石油數量增加了約8500萬桶，並稱，油價面臨的風險仍偏上漲。目前，伊拉克和科威特已經出現停產的情況，隨時間過去，這種情況可能蔓延到阿聯甚至沙烏地阿拉伯。巴克萊預估，最極端的10％情境下，布油可能在月底前達到每桶150美元。

