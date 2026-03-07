美股收盤》油價飆破90美元 美股均收黑、台積電ADR跌4.23％

中東戰事升溫，油價飆破90美元，加上美國勞動市場降溫，就業數據意外轉弱，在雙重衝擊下美股週五再度走低，主要指數均收黑。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕中東戰事升溫，油價飆破90美元，加上美國勞動市場降溫，就業數據意外轉弱，在雙重衝擊下美股週五再度走低，主要指數均收黑，讓華爾街創下近一年來表現最差的一週。台股ADR也多數收黑。台積電ADR下跌 4.23%

受中東戰事升溫與美國勞動市場降溫影響，市場投資情緒轉趨謹慎，道瓊跌453.19點，盤中一度重挫近950點。標普 500 指數下跌1.33% ，那斯達克綜合指數收低1.59%。以一週表現來看，標普本週下跌 2%，道瓊週跌幅高達 3%，那指週下跌 1.2%。三大指數今年以來也全部轉為負報酬。

由於美國總統川普表示，若伊朗未「無條件投降」，美國不會達成任何結束戰爭的協議，讓市場預期衝突恐持續升級，對原油供應中斷的憂慮加劇，油價飆漲突破90美元，西德州中級原油（WTI）週漲幅高達35%，創下自 1983 年石油期貨開始交易以來最大單週漲幅。

卡達能源部長卡比 （Saad al-Kaabi） 也示警，若中東衝突持續，海灣能源生產國可能在未來幾天被迫宣布不可抗力並停止部分生產，之後油價甚至可能飆升至每桶150美元，中東衝突可能拖累全球經濟。

道瓊工業指數下跌 453.19 點，或 0.95%，收 47,501.55 點。

那斯達克指數下跌 361.31 點，或 1.6%，收 22,387.68 點。

S&P 500 指數下跌 90.69 點，或 1.33%，收 6,740.02 點。

費城半導體指數下跌 307.025 點，或 3.93%，收 7,514.736 點。

