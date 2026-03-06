自由電子報
美勞動市場現疲軟警訊！2月非農就業大減9.2萬人、失業率升至4.4％

2026/03/06 22:46

美勞動市場亮疲軟警訊。（法新社）美勞動市場亮疲軟警訊。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國勞工部昨公布數據顯示，2月美國非農就業人口意外減少9.2萬人，遠低於1月新增12.6萬人，以及道瓊預期的新增5萬人，失業率也從前1月的4.3%上升至4.4%。

CNBC報導，這是過去5個月來，第三次就業人口下降，去年12月就業數據大幅下修後為減少1.7萬人。與此同時，隨著各關鍵領域的就業下滑，失業率略升至4.4%，包含怯志工作者，以及因經濟因素而從事兼職工作的更廣泛失業指標則為7.9%，較1月下滑0.2個百分點。

儘管就業狀況疲軟，薪資成長卻高於預期，平均時薪月增0.4%、年增3.8%，皆高於預期0.1個百分點。

舊金山聯邦儲備銀行總裁達莉（Mary Daly）說，「這份數據告訴我們，勞動市場趨於穩定的希望或許太過樂觀，此外，我們面臨通膨高於2%目標，以及油價上漲的問題，該局面會持續多久，我們不得而知，但聯準會抑制通膨與充分就業的使命現在面臨風險」。

2月資訊服務流失1.1萬份工作，該領域深受人工智慧有關裁員衝擊，過去12個月，該產業平均每月減少5000份工作機會。儘管美國的關稅措施旨在使製造業從海外回流，但2月製造業減少1.2萬就業人口。

聯邦政府就業人口也減少1萬人，川普總統致力削減聯邦政府人力，致使2024年10月以來、亦即他就任前幾月，聯邦就業人口減少33萬人，或11%。

傑富瑞經濟學家西蒙斯（Thomas Simons）指出，這份就業報告不盡如人意，「雖然我們認為這並非預示著未來就業數據將持續惡化，但經濟衰退風險無疑已增加」。

根據芝商所FedWatch數據顯示，在這份就業報告公布後，交易員將下一次降息預期提前至7月，並認為年底前2次降息的機率擴大。

