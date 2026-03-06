大豐電去年營收創高 擬配3元現金股利、寬頻業務續成長

有線電視與寬頻業者大豐電 （6184） 去年合併營收21.58億元。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕有線電視與寬頻業者大豐電（6184）今（6）日召開董事會，說明2025年營運成果與今年展望。公司去年合併營收達21.58億元，年增約1.8%，再度創高，每股稅後盈餘（EPS）2.57元；董事會並決議配發每股3元現金股利，其中盈餘分派2.15元、資本公積0.85元。

值得注意的是，大豐電自2016年至2025年已連續10年繳出營收逐年成長的成績，在整體有線電視產業規模持續縮減的環境下，仍能維持穩定增長，在市場中相對少見。

根據國家通訊傳播委員會統計，2025年台灣有線電視訂戶約427萬戶，全年流失約8.6萬戶，有線電視滲透率降至約43.36%。對此，大豐電董事長張銘志表示，有線電視戶數下滑屬於結構性問題，消費者越來越重視內容多元與新穎度，但在頻道上下架法規與代理商綑綁銷售限制下，業者可自主選購的內容十分有限。

張銘志指出，持續強化服務品質以及綿密而穩定的網路是公司領先業界的優勢，目前全經營區100%光纖到府（FTTH）網路架構，通過優異的網路品質，穩固營收結構，在價格競爭激烈的市場中建立差異化優勢。

大豐電公告顯示，2025年寬頻收入達8.9億元，占整體營收比重約41%，較同期增長10.1%，總戶數已達18.4萬戶，今年朝20萬戶努力。公司指出，近5年寬頻流量已成長3.4倍，其中申裝360M以上高速寬頻的用戶占比達47.4%，反映高速網路需求快速提升，家庭寬頻主流申裝速率也逐步往500M貼近。

大豐電表示，公司已建構北中南互聯骨幹、串聯IDC機房，持續提升網路傳輸品質，未來也將進一步整合智慧家庭、雲端服務與企業解決方案，為下一波網路流量成長做好準備。

此外，面對OTT影音串流與社群平台的挑戰，大豐電對市場轉型仍持審慎樂觀看法，並強調「跨平台收視融合是短期路徑，長遠競爭核心在於內容吸引力、平台介面設計、通路推廣三位一體的整合實力。」

目前中華電信已成為旗下寬頻品牌大大寬頻的策略股東，而大大寬頻也於1月21日正式登錄興櫃。公司表示，此一「中央骨幹、地方戰力」的電信合作模式，象徵大豐電正轉型為以寬頻服務為核心的「地區型光纖寬頻網路平台營運商」，未來將與策略夥伴共同布局下一波通訊升級商機。

