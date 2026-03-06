85歲「做這行」全套服務收費475萬 阿嬤自爆很搶手

85歲的卡茨（Judy Katz）活躍職場，盡情享受生活。（圖取自Katz Creative 官網）

〔財經頻道／綜合報導〕許多長者晚年仍活躍職場，盡情享受生活。1名85歲的美國阿嬤幫人代筆寫書、寫回憶錄，還協助找出版商，整套服務開價15萬美元（約台幣475萬）。不僅如此，她還幫客戶寫報告，收費也要3500美元（約台幣11萬）。阿嬤透露，自己收費雖然高昂，事業依舊蒸蒸日上。

《商業內幕》披露85歲的卡茨（Judy Katz）是一名代筆作家（ghostwriter），事業蒸蒸日上，她在紐約市經營著卡茨創意公司（Katz Creative），每週工作大約30個小時。

卡茨1962 年畢業於加州大學柏克萊分校。剛從加州回到紐約時，曾為一家醫療廣告公司撰稿，也當過公關總監。她表示，自己很喜歡做公關工作，更愛寫作。65歲時創立卡茨創意公司，一直從事代筆寫作的工作。

過去 20 年裡，卡茨代筆撰寫 60 本回憶錄、商業書籍、勵志書籍、健康書籍和其他小說。她透露提供全套代筆服務，並協助尋找經紀人和出版商，整套收費達15萬美元。

此外，卡茨也幫客戶撰寫書面報告，分析其優缺點並提出改善建議，收費3500美元。還提供兩小時的寫作指導，收費500美元（約台幣1.58萬），幫助客戶找到他們真正想寫的書。她透露，現在賺的錢比我以前做公關的時候還多。

卡茨認為，只要還能全力以赴，就不要被年齡歧視所束縛，並自爆75歲的時候曾和一位98歲的億萬富翁約會。她鼓勵每個人都要胸懷夢想，這份動力會激勵你不斷前進。她說，年齡只是個數字，我要繼續盡情享受生活，從來沒想過退休。

