英特爾18A要來搶台積電生意了？外媒1句話打槍

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾財務長辛斯納 （David Zinsner） 5 日表示，執行長陳立武開始考慮將18A（對標台積電2奈米）提供給外部客戶。對此，外媒指出，目前尚無任何一家公司公開宣布將採用18A製程，且18A有良率問題，顯示該製程仍未走出困境。

路透報導，英特爾財務長辛斯納 （David Zinsner） 5 日在舊金山舉行的摩根士丹利科技、媒體與電信 （TMT） 大會上指出，陳立武過去傾向將 18A 製程主要用於英特爾自家產品，而把下一代 14A 製程定位為主要對外提供的晶圓代工節點。

辛斯納說，現在看到這項技術取得實際進展後，陳立武開始認為 18A 也可能是一個適合提供給外部客戶的製程。

至於外界關注的良率問題，辛斯納坦言，有些晶圓的良率很低，有些則很高。科技媒體《Tom's Hardware》認為，即使英特爾的進展可能正確，仍然面臨著良率波動的問題，顯示18A仍未走出困境。

報導說，根據近期的傳聞，一些大型IC設計公司已經評估英特爾的18A和18A-P製程技術，但目前尚無任何一家公司公開宣布將採用該製程。CNBC也曾披露，英特爾18A製程已進入量產階段，卻未能成功吸引大型外部客戶下單，目前唯一的客戶就是英特爾自己。

報導認為，未來幾年，可能有部分美國晶片開發商可能會將部分非核心產品委由英特爾代工，以提高其在美國的晶片產量，從而降低與台灣相關的地緣政治風險以及美國境外晶片可能面臨的關稅。

