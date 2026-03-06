荷姆茲海峽幾乎癱瘓油價大爆衝 卡達不忍了曝最慘情況

卡達能源部長坦言，若油輪無法通過荷姆茲海峽，未來幾週油價恐衝上每桶150美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火持續衝擊全球能源市場，國際原油漲不停。CNBC指出，美國東部時間6日上午，全球基準布蘭特原油期貨來到每桶89.23美元，刷新近2年最高紀錄。卡達能源部長坦言，若油輪無法通過荷姆茲海峽，未來幾週油價恐衝上每桶150美元。

根據彭博報導，荷姆茲海峽的船隻交通幾已完全停滯，根據近期該航道的航運訊號顯示，過去24小時僅有兩艘商船通行，顯示中東戰火打斷了這條大宗商品全球運輸要道。

由於荷姆茲海峽幾乎陷入停滯，國際油價大幅走揚。《CNBC》6日指出，美東時間6日早上 6點58分，全球基準布蘭特原油期貨上漲 4.5%，每桶來到 89.23 美元，創下近兩年來新高。美國西德州中級原油期貨上漲 6.3%，攀升至每桶 86.06 美元，刷新2024 年 4 月以來新高。

卡達能源部長Saad al-Kaabi告訴金融時報，中東戰火可能導致海灣能源出口國在幾天內停止石油運輸，如果油輪無法通過荷姆茲海峽，未來幾週原油價格可能會達到每桶150美元。

