卡達：波灣國家恐被迫幾天內停止能源出口 油價將飆至150美元

卡達警告，戰火恐迫使波灣國家恐在幾天內停止能源出口。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕卡達能源部長卡比（Saad al-Kaabi）6日接受《金融時報》專訪說，如果中東戰火持續，所有波斯灣能源生產國恐在幾天內停止能源出口，並使油價狂飆至每桶150美元。

隨著伊朗持續襲擊波灣國家，以報復美國與以色列的飛彈攻擊，卡達2日已停止液化天然氣（LNG）的生產。卡達的該生產相當於全球供應20%，對平衡亞洲與歐洲市場的LNG需求，至關重要。

卡比說，「如果衝突持續，我們預期還未以不可抗力因素（force majeure）停產的國家，在未來幾天將這麼做，波灣地區所有能源出口國將不得不宣佈不可抗力因素。」

他表示，如果戰爭持續數週，全球GDP成長將受衝擊，所有人將面臨能源價格走高局面，一些產品將出現短缺，並引發那些無法供貨工廠的連鎖反應。

他補充，即使戰爭立即結束，將卡達恐需耗費「數週到數月的時間」，才能恢復正常的交付週期。

卡比也擔任國有「卡達能源」（QatarEnergy）公司執行長，該公司是全球最大LNG生產商之一。他說，該公司的北方氣田擴建計畫將首度延後投產。

他說，「這一定會拖延我們所有的擴建計畫，如果情況一週後就能恢復，或許衝擊微乎其微，但若持續一個月或兩個月，情況就有所不同」。該計畫原訂2026年年中開始生產。

他預測，如果船舶與油輪不能通行荷姆茲海峽，原油價格將在2至3週的時間漲到每桶150美元。他也預期，天然氣價格將上升至每百萬英熱（mmBtu）40美元。

