軒郁去年每股賺9.9元 今年衝刺海外市場

〔記者陳永吉／台北報導〕保養保健品牌軒郁國際（6703）今日召開董事會並公布2025年度財報。2025年營收為32.8億元，年減8.3%，不過軒郁透過持續成本控管與產業鏈整合，帶動整體獲利能力提升，去年毛利率提升至63%，較前一年度增加1個百分點，全年每股稅後盈餘（EPS）達9.9元，逼近一個股本，本次宣布下半年度擬配發每股4.8元現金股利與1元股票股利，加計上半年配息3元，全年現金股利達7.8元、股票股利1元。

軒郁國際去年度透過精準的行銷資源配置，優化營運結構有成。推銷費用佔營收比重從過往的47%降至44%，整體營業費用較前一年度精簡約2億元，促使營業利益率由10%提升至13%。

展望2026年，軒郁國際對整體營運動能抱持審慎樂觀看法。軒郁將深化與策略夥伴之合作，透過技術壁壘提升產品競爭力。在市場佈局上，海外市場已成為集團營收增長的新引擎，2025年海外營收成長幅度超過30%，顯示新簽訂代理商與實體通路的布局已進入實質收割期，越南與日本市場預計將於2026年第二季開始對海外營收帶來實質且穩定的貢獻。公司預估2026年海外營收將維持在25%至35%的高成長區間。

