新光保全:安全服務產業正在轉型 科技應用是核心

新光保全舉行2026春酒活動，董事長吳昕東（中）、總經理洪國超（右二）、執行副總黃春明。（新保提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕新光保全今日舉辦2026年春酒，新光保全表示，面對數位轉型加速、風險樣態日益複雜的新局勢，將以科技深化為動能、營運優化為基礎，穩健推動組織與服務模式升級。

新光保全表示，安全服務產業已由傳統人力與設備導向，逐步轉向數據整合與智慧決策支援的新階段。新保今年將以「D.A.N.C.E.」作為年度經營主軸與策略架構，全面強化市場競爭力與營運效率。其中，「Demand Drive」強調回歸客戶需求本質，以場域洞察驅動產品與服務優化；「AI Productivity」聚焦AI技術導入營運流程與管理決策，提升整體生產力與人效；「New Spaces」因應高齡化社會與產業升級趨勢，布局智慧照護與整合型解決方案，拓展新應用場景；「Cost Effective」透過精準成本管理與資源配置優化，提升投資報酬效率；「Employee Centric」則持續深化人才培育與組織韌性，強化員工與企業的長期連結與價值共創。

新保表示，科技應用的核心不僅在於導入工具，更在於透過流程再造與數據整合提升治理能力。未來將持續強化數據整合與系統串接，推動安全服務由事後應變升級為前端預警與即時決策支援，打造更具韌性的智慧安全服務體系。

此外，新光保全將於3月17日前進南港展覽館參與「智慧城市展」，屆時將展示多項應用AI的創新成果，重點鎖定金融防詐、商家防竊、居家安管及醫療物流等領域。透過科技展現從「被動監控」進化至「智慧風險管理」的整體解決方案，鞏固其在安控產業的領先地位。

展望未來，新光保全將「永續發展」與「科技創新」視為長期核心策略。在穩健經營的基礎上，將持續深化技術應用，強化風險管理與價值創造能力。

