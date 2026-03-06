獲利創新高！永豐金前2月賺82億 年成長53％

永豐金控今年前2月稅後淨利81.92億元。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控（2890）今日公布2026年2月自結累計稅後淨利，達81.92億元，較前一年度成長53%，而前二月累計每股盈餘（EPS）為0.57元，雙雙創下公司歷史新高。其中，永豐銀行連續第六年創獲利新高紀錄，前2月稅後淨利達53.79億元。

永豐金分析營運結果，檢視2026年前二個月表現，永豐金控累積至二月稅後淨利為81.92億元（年增53%），主要由核心子公司獲利創歷史新高的成果所驅動。年化股東權益報酬率達19.5%。

其中，主要子公司永豐銀行連續第六年創獲利新高紀錄，前2月稅後淨利達53.79億元，年增26%，由利息淨收益及手續費淨收益的雙位數增長所帶動，年增長各為26%與11%。提存費用略減，主因新增逾放減少抵銷一般提存的增加。銀行逾放比率為0.11%。

在京城銀行方面，前2月稅後淨利為11.18億元，除了一月份京城銀國際租賃處分利得2.87億，利息淨收益跟手續費淨收益皆有顯著成長。銀行逾放比率為0.06%。永豐金證券前2月稅後淨利達18.12億元，年增74%，亦創下歷史新高，主因經紀與泛財管手續費淨收益成長、以及資本利得的增加。手續費淨收益年成長為64%。

此外，就2月份單月表現來看，永豐金控2月份稅後淨利為30.89億元（月減39%）。月度間的差異主要來由於過年營業天數減少。

其中， 永豐銀行稅後淨利為19.02億元（月減45%）。月度間的獲利減少主要由於營業天數減少造成各項淨收益下滑。

子公司京城銀行稅後淨利為4.90億元（月減22%）。除上個月認列京城銀國際租賃處分利得外，月度間的獲利減少主要由於營業天數減少造成利息淨收益成長減緩以及手續費淨收益減少。永豐金證券稅後淨利為5.91億元（月減52%）。月度間的獲利減少主要由於營業天數減少，造成手續費淨收益與資本利得皆減少。

