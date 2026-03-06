新台幣先貶後升連2紅 本週重貶4.27角

新台幣本週重貶4.27角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管中東戰火未歇，不過股匯最大震盪果如央行判斷已經過去，新台幣兌美元匯率早盤受台股跌勢拖累，一度重貶逾1角，最低觸及31.795元，不過隨後市場出現支撐力道，匯價由貶轉升，最後收在31.678元，升0.5分，匯價連2紅，成交量降至13.95億美元。

本週新台幣先貶後升，合計重貶4.27角或1.35%，週線翻黑。

台股今日走勢轉趨震盪，終場收在 33599.54 點，下跌 73.4 點。三大法人合計賣超 292.63 億元，其中外資仍持續賣超，但幅度縮小至352.36 億元。

新台幣今日以 31.74 元、貶值 5.7 分開出，最低觸及 31.795 元，重貶 1.12 角。然而，在匯價逼近 31.8 元大關前，市場湧現強勁支撐力道，匯價隨由貶翻升，最高一度升抵 31.628 元，高低震盪1.67 角。

匯銀人士分析，央行昨日表態「進場就是一種訊號」，此舉有效發揮了定海神針的作用，穩定市場信心。儘管新台幣本週貶幅不小，但收盤價大致仍維持在 31.3 元至 31.7 元 的大區間內震盪。

後續除緊盯中東局勢發展，就業與通膨為聯準會利率決策兩大重要指標，今晚美國將公布失業率等數據也同樣備受注目。

目前市場仍預期聯準會於6月才會重啟降息，不過若戰爭時間拖長，油價上漲帶動通膨升溫，Fed降息恐延後，美元是否再度走強，有待觀察。

觀察主要亞洲貨幣本週表現，受避險情緒升溫影響，亞幣集體翻黑。其中，又以韓元貶幅最重，一週以來重貶2.78%；台幣貶幅1.35%，居第二；日圓與人民幣分別貶值0.9%、0.8%，表現相對抗貶。

