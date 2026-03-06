自由電子報
棒球最能帶動外送！foodpanda揭2025觀賽經濟、由「這場」賽事奪冠起

2026/03/06 18:07

外送平台揭露在各類運動賽事中，最能帶動外送需求的運動以「棒球」最為顯著。（中央社）外送平台揭露在各類運動賽事中，最能帶動外送需求的運動以「棒球」最為顯著。（中央社）

〔記者邱巧貞／台北報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）再度點燃全台棒球魂，外送平台也明顯感受到觀賽經濟帶來的消費動能。根據外送平台foodpanda數據顯示，在各類運動賽事中，最能帶動外送需求的運動依序為棒球、籃球與網球，其中「棒球」的帶動力最為顯著。

此外foodpanda觀察2025年外送業績表現最亮眼的三大運動賽事，依序為「世界棒球經典賽資格賽台北賽區」最後一場、「NBA總冠軍賽」，以及「歐洲冠軍聯賽決賽」，平台指出，大型賽事不僅是體育盛事，也逐漸形成帶動餐飲與外送消費的「觀賽經濟」。

foodpanda提到，賽事轉播多集中在晚間或清晨時段，觀眾在長時間觀賽過程中容易產生即時餐飲需求，也讓外送平台成為觀賽場景的重要配角。

隨著今晚WBC台日大戰開打，foodpanda也在台北香堤大道舉辦應援活動，邀請CT AMAZE啦啦隊菲菲與沛沛現身，與球迷一同為Team Taiwan加油，將線上觀賽氛圍延伸至城市街頭。

