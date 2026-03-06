中東戰火推升！下週油價估大漲3元、95汽油逼近32元

下週汽油恐漲3元，創14年最大漲幅，95汽油逼近32元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族要趕快去加油!中東戰火升溫，導致荷姆茲海峽遭伊朗封鎖，影響波斯灣國家原油出口。國內油價依照油價公式調整，加上中油動用油價緩漲、亞洲鄰國最低價等雙平穩措施後，預估下週汽油零售價每公升仍將大漲約3元、柴油約漲1.1元，單周漲3元的幅度將創近14年新高。

國內油價公式是參考7D3B周均價，即七成杜拜與三成布蘭特原油，截至到5日為止，7D3B週均價為85.14美元，較上週的70.81美元，明顯大漲14.33美元。光杜拜原油於5日已衝破每桶90美元，漲勢驚人。

依國內浮動油價調整機制作業原則，原本汽油要大漲4.8元、柴油4.1元，但中油啟動「雙平穩」措施，考量亞洲鄰近國家日本、韓國、新加坡、香港到6日為止的最低價，以及緩漲平穩措施的條件下，預估下週汽油零售價調漲約3元，柴油調漲約1.1元。

以95汽油每公升漲近3元來看，查閱中油歷史資料顯示，會是2012年4月2日以來單周最大漲幅。

根據此漲幅，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.4元、95無鉛汽油每公升31.9元、98無鉛汽油每公升33.9元、超級柴油每公升28.1元；最終實際調整金額有待本週日中午12點，以中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

