飛捷去年每股賺6.9元 目前產能利用率逾9成

飛捷規劃在擴張客戶組合的同時，進一步拉升子公司軟體服務營收貢獻。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠飛捷（6206）今通過2025年度第四季財務報告，單季每股盈餘（EPS）1.57 元，全年每股賺6.9元，管理層看好2026 年歐美市場動能續強，目前產能利用率已超過90%。公司規劃在擴張客戶組合的同時，進一步拉升子公司軟體服務營收貢獻，隨軟體營收基數擴大、經濟規模效應之下，AI研發投入亦會轉化為實質獲利動能，目標實現利潤率長期穩定增長。

飛捷指出，受惠歐美客戶產品滲透、市場覆蓋率提升，2025年營收50.33億元、年增9.3 %，全年毛利率44.1%、年增0.5個百分點，營益率25.1%、年增1.7個百分點，每股盈餘6.90元、年減0.43%。針對去年盈餘擬配發現金股利5.5元，配發率79.7%，以今日收盤價94.4元計算，殖利率約5.8%。

飛捷提到，公司近年積極優化產品結構，透過高度客製化與軟硬整合方案深耕零售、餐飲市場，並輔以高穩定性的工控與醫療產品為穩固支撐。在上游供應鏈面臨價格波動與供給壓力下，去年毛利率維持在相對高檔水準，反映集團在內部成本結構控管上的成效。

飛捷指出，2025年從營收結構來看，市場區域比重分別為美洲50%、歐非40% 、亞太10%，旗下三家軟體子公司去年亦表現亮眼，營收占比由2023年0.1% 躍升至2%，增長超過20倍，且去年營收貢獻首度破億，確立了經常性收入（Recurring Revenue）倍數增長的發展軌跡，今年成長可期。

