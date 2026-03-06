緯創2月春假加班出貨AI 營收創歷史單月新高

緯創今年春節展開加班生產作業，管理層持續聚焦潛在需求並開始探討開拓更多市場切入面。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）受邀於3月13日（週五）盤後參加由凱基證券所舉辦的線上法說會，管理層今日發布2月營收資訊，單月業績2848.93億元，月增24.8%、年增177.4%，即使適逢農曆春節工作天數較少，照樣創下歷史單月新高表現，帶動前2個月營收累計達5132.59億元、年增165.25%，寫下歷史同期新猷。

緯創2月筆電出貨160萬台，月減5.88%、年增6.66%，桌機出貨60萬台，月減20%、年減14.28%，顯示器出貨75萬台，月減16.66%、年增25%。管理層指出，由於三項產品在去年第四季的比較基期較高，因此今年首季出貨量將相對下滑，但仍比去年同期呈現成長；AI伺服器業務與網通則可望呈現年對年的強勁成長。

緯創今年春節展開加班生產作業，管理層持續聚焦潛在需求並開始探討開拓更多市場切入面，將致力於進一步強化更多的生意機會。預計下週五將提供第二季展望，市場將鎖定輝達（NVIDIA）新一代Vera Rubin平台的出貨時程。

