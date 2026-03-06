群聯去年Q4獲利創新高 潘健成：不依賴低價庫存或短期景氣操作

群聯執行長潘健成。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕儲存控制晶片暨NAND儲存解決方案廠群聯（8299）今日公布去年第4季營運成果，受惠於AI應用帶動資料儲存需求持續攀升，群聯去年第4季營收227.99億元，單季每股盈餘（EPS）21.74元，雙雙創下單季歷史新高，今年2月營收也同樣刷新歷史同期新高，顯示AI浪潮正快速推升全球對高效能儲存解決方案的需求。

隨著AI訓練與AI推論應用持續擴展，資料產生量呈現爆發式成長，帶動整體儲存需求顯著提升。同時，NAND Flash產業供給持續緊張，各大NAND原廠在擴產策略上仍維持保守審慎態度，使市場供需結構維持偏緊格局。在AI推論所產生資料量幾乎沒有上限的趨勢下，對NAND儲存容量的需求也呈現長期成長動能，短中期內供給緊張與價格上行的產業趨勢並未出現明顯紓緩跡象。

群聯電子執行長潘健成表示，過去幾年公司持續加大研發投資，積極布局多元應用市場，涵蓋企業級儲存、資料中心、車用電子、工業應用以及AI相關解決方案。隨著AI產業及應用快速崛起，群聯長期累積的技術與產品布局逐步開花結果，使公司得以在AI儲存需求爆發的產業趨勢中，掌握關鍵商機並擴大市場影響力。

潘健成強調，群聯的競爭力從來不是依賴低價庫存或短期景氣操作，而是透過持續的技術創新與研發投入，協助客戶打造高附加價值的產品與解決方案，與客戶共同成長，建立長期合作關係。也因為這樣的策略，使群聯逐步擺脫過去市場對儲存產業景氣循環股的印象，在產業波動過程中仍能維持相對穩定且優於同業的獲利表現。

潘健成指出，過去PC產業時代，CPU 廠商通常會提供未來三到五年的產品藍圖，讓整體供應鏈能提前規劃。然而進入AI時代後，GPU平台幾乎每年都在快速更新與升級，整體產業節奏大幅加快，也對供應鏈的彈性與研發能力提出更高要求。群聯過去25年所累積的研發基礎與產業經驗，包括完整客製化能力、彈性合作模式、快速反應能力、穩定供應夥伴關係以及穩健的財務體質，能夠迅速因應AI產業變化，並持續擴大高附加價值產品的營收與獲利。

展望未來，隨著AI技術持續滲透至各產業與應用場景，全球資料產生量將持續攀升，帶動儲存需求長期成長。公司將持續深化與AI產業夥伴的合作，並積極拓展包括邊緣AI解決方案及客製化企業級SSD等高附加價值產品線，持續強化技術與市場競爭力，為員工、股東與全球客戶夥伴創造長期多贏的價值。

