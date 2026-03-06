台日大戰今晚開打！foodpanda祭7折優惠 觀賽美食一次備齊

foodpanda推出線上應援台灣隊優惠。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）在全台掀起熱潮，隨著今晚台日大戰登場，球迷在關心球場勝負的同時，也少不了美食助興，外送平台foodpanda不僅為球迷推出線上優惠，也把應援氣氛從螢幕前延伸到街頭，邀請球迷一同為Team Taiwan集氣。

WBC台日大戰今（6）日晚上6點開打，foodpanda也在台北信義區香堤大道舉辦應援活動，將加油聲從家中客廳搬到城市街頭，活動現場設置品牌互動攤位，並邀請CT AMAZE啦啦隊「回眸女神」菲菲與「長腿女神」沛沛現身助陣，與球迷近距離互動。

foodpanda也同步推出線上應援優惠，即日起輸入優惠碼「美食棒棒達」，即可享指定餐點7折優惠；此外，3月6日至8日期間，平台也將視台灣隊在WBC的每日戰況加碼推出限定79折優惠碼，邀請球迷邊看球、邊用美食為Team Taiwan加油。

此外，為回饋球迷支持，即日起至3月18日，民眾只要在台北香堤大道、台北松菸大道及台中市府後廣場等指定應援攤位的新訂閱或續約pandapro，即可限量獲得「台灣熊勇｜CT AMAZE啦啦隊女孩」全套透卡與專屬應援卡冊。台北香堤大道場次更推出限定款CT AMAZE啦啦隊女孩「胖胖達」周邊，吸引球迷收藏。

活動期間，CT AMAZE啦啦隊女孩也將不定期現身攤位與球迷互動，只要成功兌換任一款周邊商品，就有機會與女孩同框合照。

