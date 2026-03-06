一杯高鐵咖啡跨海助學 台糖挺瓜地馬拉小農也建偏鄉教室

台糖攜手國際組織IMPACT HUB及當地非政府組織Guatemala Prospera（繁榮組織）推動咖啡行銷暨教育回饋計畫，完成興建2間偏鄉教室。（台糖提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕為協助政府深化友邦情誼，台糖自2023年起，以合理價格向瓜地馬拉採購咖啡豆，推出「台糖高地小農（安提瓜）咖啡」於國內銷售。這項咖啡貿易計畫不僅改善當地小農生計，更將部分收益回饋興建教室，第2間教室於台灣時間5日啟用，台糖表示，我國民眾在品嚐精品咖啡的同時，也能跨海支持友邦偏鄉教育。

台糖透過引進瓜地馬拉小農咖啡，不僅支持瓜國經濟，也為當地偏鄉教育帶來實質且正向的改變。台糖攜手國際組織IMPACT HUB及當地非政府組織Guatemala Prospera（繁榮組織）推動咖啡行銷暨教育回饋計畫，完成興建2間偏鄉教室。

第1間教室已於113年啟用，甫落成的第2間教室「Official Rural Coeducational School」（位於Chimaltenango省Ciénaga Grande村El Rosario社區），於當地時間3月4日上午10點（臺灣時間3月5日）正式啟用，為12至15歲中學生提供嶄新、舒適的學習空間。

第2間教室的啟用典禮由台灣駐瓜地馬拉公使詹蕙瑜、社區發展協會主席Braulio Quelex、繁榮組織執行長Willy Gomez、基礎教育部校長Rocío Zamora，以及小學部主任Enrique Jolon等人共同出席。台糖提到，台糖在瓜國助建的教室，不僅是一座校舍，更是一份希望，盼當地學子們透過教育機會，看見更廣闊的世界，翻轉自身與社區的未來。

台糖指出，瓜地馬拉高地小農咖啡是一杯連結消費、產地與希望的永續咖啡。該咖啡選用瓜國1500公尺以上高海拔安提瓜產區的優質阿拉比卡品種，經手工採摘、水洗處理後烘焙，風味濃郁、酸甜柔和，帶有焦糖、巧克力與細緻果香風味。秉持「精品、公益、平價」理念，台糖將咖啡鋪銷至國內各大通路及高鐵車廂，讓民眾啜飲優質咖啡的同時，也將每次消費化為支持小農與偏鄉教育的實質力量。

台糖強調，咖啡不僅是日常飲品，更是連結國際友誼的橋樑；咖啡貿易不只是產業交流，更是一份跨海守護的承諾。台糖未來將持續結合企業力量與社會資源，推動兼具產業發展與公益價值的國際合作計畫，讓臺灣的善意跨海傳遞，深化邦誼，促進貿易，並開啟偏鄉孩童更寬廣的未來。

