2月CPI年增1.75％ 房租漲幅1.85％創45個月新低

主計總處公布2月CPI年增1.75%，其中房租漲幅縮小至1.85%、為45個月新低。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布2月CPI（消費者物價指數）年增1.75%，已連續10個月低於2%，但漲幅較1月擴大，主因適逢春節部分服務費用循例加價，加上外食漲勢延續，但水果及蔬菜則分別下跌15.71%及8.54%，房租漲幅縮小至1.85%、為45個月新低；至於17項重要民生物資，2月平均年增2.57%，其中雞蛋上漲幅28.44%、創34個月最大漲幅，主因基期較低。

對於中東戰事對國內CPI的影響，主計總處專門委員曹志弘表示，中油對油價有雙重平衡機制，加上貨物稅減稅等穩定物價措施，政府的穩定措施會確保國內物價穩定，3月雖然國際油價會波動，但受衝擊應該有限，預料3月CPI仍低於2%，且應會低於2月的1.75%。

請繼續往下閱讀...

根據主計總處調查，2月CPI較上年同月漲1.75％，主因適逢春節，部分服務費用（如旅遊團費、計程車資及個人照顧服務費等）循例加價或饋贈禮金，加上外食費漲勢延續，與蛋類、肉類價格相較上年同月為高，房租、家庭管理費用、電費，與火車票、交通工具零件及維修費等費用亦調升；但蔬果、油料費、交通工具及通訊設備等價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬果及能源，2月核心CPI漲 2.6％、為近2年新高，主因基期較低。

7大類中，以雜項類年漲5.06％最多，主因個人照顧服務費及理容服務費受春節饋贈禮金、循例加價且基數較低影響，分別上漲16.88％及4.48％，加上金飾及珠寶等個人隨身用品上漲17.64％所致。教養娛樂類年漲4.55％次之，主因春節所在月份不同，旅遊團費及旅館住宿費等娛樂服務比較基數較低所致。

另，居住類年漲2.06％，主因房租漲1.85％、創45個月新低，加上家庭管理費用、燃氣及電費各漲8.47％、7.06％及5.75％所致。至於食物類則漲0.21％，其中蛋類受基數較低影響上漲23.41％，肉類、水產品及外食費分別漲4.27％、3.22％及2.80％，但水果及蔬菜下跌15.71％及8.54％，但外食費漲幅連續4個月縮小。

至於行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，2月平均年漲2.57%，其中雞蛋漲28.44%最多、創34個月最大漲幅，主因去年同月雞蛋下跌近2成6，基期很低；豬肉續漲6.65%次之、但漲幅持續縮小，麵包也漲3.77%；但牙膏、牙粉跌2.55%，沙拉油、調理油跌2.23%，麵粉、調製麵粉也跌2.22%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法