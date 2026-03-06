中小企增僱員工或加薪 5月申報營所稅勿忘新租稅優惠

中企署提醒，中小企業增僱青年及高齡從業人員，今年可申報營利事業租稅優惠。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕為協助中小企業強化人才布局並提升整體競爭力，2024年起「中小企業發展條例」針對增僱基層員工及為基層員工加薪的中小企業提供租稅優惠，中企署6日特別提醒，今年5月辦理2025年度營利事業所得稅結算申報時，可依規定申請適用增僱基層員工等租稅優惠，降低營運成本。

中企署2024年修正中小企業發展條例第36條之2，優化增僱員工租稅優惠措施，以24歲以下、及65歲以上本國籍基層員工為適用對象，且增僱基層員工人數達2人以上即可適用，以持續延攬青年並促進高齡人力再投入職場。

中企署說明，企業主關心的基層員工的適用範圍，凡是2025年度全時基層員工其月平均經常性薪資低於新臺幣6萬3000元，就能適用優惠，若是部分工時，則日薪不超過3152元、時薪不超過394元，也符合申報規定。

中小企業只要符合上述條件，於今年5月辦理營利事業所得稅結算申報時，向所在地國稅局提出申請，即可將「新增聘僱」所增加的薪資支出，以200%金額自營利事業所得額中扣除；意即中小企業聘用2位以上符合條件的員工，實際支付的薪資成本，在報稅時計算為「兩倍費用」從所得額中扣除。

中企署舉例，若企業因增聘員工多支出100萬元薪資費用，報稅時可扣除200萬元，有效降低課稅所得額，進而減少應納稅額。此項措施等於政府協助分擔中小企業部分人事成本，使企業在擴編人力、培育青年或延攬高齡人才時，更有財務彈性與誘因。同時，「人力派遣服務業」也適用本項優惠，鼓勵相關業者擴大聘僱基層人員，強化產業人力供給，促進整體就業市場發展，創造更多工作機會。

中企署表示，自2024年8月中小企業發展條例修正後，共123家中小企業申請該年度營利事業所得稅增僱員工租稅優惠，計增僱827人。為擴大及鼓勵更多中小企業適用本項優惠措施，中企署也透過會計師、記帳士、報稅代理人等專業單位協助加強對中小企業宣導，鼓勵中小企業於今年5月申報營利事業所得稅申請適用。

