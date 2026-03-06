台塑估首季營收較前季衰退 第二季開工率回升

台塑2月營收年月雙減，估首季營收較去年第四季衰退。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕台塑（1301）今公告2月合併營收為107.39億元，月減22.7％、年減33%，台塑指出，由於2月適逢農曆春節，出貨天數較少，且下游加工廠停工，需求減少，加上配合中油天然氣管線施工及四輕停車，南部廠區所有廠安排歲修，產銷量減少，因此2月各主要產品銷售量，合計比1月減少11.5萬噸。

綜觀第一季營運，台塑指出，雖然中國取消部分產品出口退稅，下游客戶趕在4/1前出貨，增加採購量，且美伊爆發戰爭，帶動石化產品價格上漲，但2月中適逢農曆春節，出貨天數較少，加上公司配合中油天然氣管線施工及四輕停車，歲修廠數比去年第4季增加，開工率降低、產銷量減少，因此預期第1季營收比去年第4季微幅衰退。

請繼續往下閱讀...

不過第2季為營建、汽車、家電、塗料、農膜及食品包裝等產業的傳統需求旺季，且亞洲有9座輕油裂解廠安排歲修，合計年產能590萬噸，影響乙烯供應減少102萬噸，下游石化廠配合歲修或減產，市場供應量減少，部分石化產品價格看漲。

台塑預期第2季開工率高於第1季，產銷量增加，因此預估第2季營收與本業營運可望優於第1季，惟仍須關注美伊戰爭後續發展，適時調整營運策略。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法