尖點：因應客戶需求持續擴產 今年高階產品比重衝55％

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB鑽針廠尖點（8021）今日召開法說會，受惠於AI伺服器與交換機等產業需求持續暢旺，PCB板材層數與材料規格持續提升，帶動尖點去年第4季整體營運表現。其中高階鑽針需求明顯成長，產能利用率維持90%以上，針對產品組合，尖點總經理林若萍表示，從2022年到2024年，高階產品比重大約維持30%至32%的水準，2025年因AI相關應用需求強勁，高階產品比重大增至48%，今年高階產品目標至少可以達到55%。

展望今年，尖點表示，主要客戶仍處於產能擴充階段，對於終端需求維持樂觀，尤其AI伺服器與高速運算相關應用動能持續。尖點科技已於今年啟動擴產計畫，預計於第1季底將鑽針月產能由3100萬支提升至3500萬支，年底可逐步擴充至4500萬支之規模，此外，台灣新廠及後續產能規劃亦持續推進中。

尖點去年第4季合併營收為13.41億元，季增14.8%，年增40.8%；營業毛利為4.67億元，季增27.6%，年增80.7%，毛利率為34.8%，季增3.5個百分點，年增7.7個百分點；營業利益為2.58億元，季增38.4%，年增223.4%；淨利歸屬於母公司業主為1.50億元，季增36.9%，年增207.0%；每股盈餘為1.06元。

去年合併營收為44.10億元，年增24.5%；營業毛利為13.61億元，年增46.7%，毛利率為30.9%，年增4.7個百分點；營業利益為6.57億元，年增136.0%；稅前淨利6.64億元，年增127.4%；每股盈餘為2.75元。

