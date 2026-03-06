自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

尖點：因應客戶需求持續擴產 今年高階產品比重衝55％

2026/03/06 16:44

尖點董事長林序庭（左）與尖點總經理林若萍。（記者卓怡君攝）尖點董事長林序庭（左）與尖點總經理林若萍。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB鑽針廠尖點（8021）今日召開法說會，受惠於AI伺服器與交換機等產業需求持續暢旺，PCB板材層數與材料規格持續提升，帶動尖點去年第4季整體營運表現。其中高階鑽針需求明顯成長，產能利用率維持90%以上，針對產品組合，尖點總經理林若萍表示，從2022年到2024年，高階產品比重大約維持30%至32%的水準，2025年因AI相關應用需求強勁，高階產品比重大增至48%，今年高階產品目標至少可以達到55%。

展望今年，尖點表示，主要客戶仍處於產能擴充階段，對於終端需求維持樂觀，尤其AI伺服器與高速運算相關應用動能持續。尖點科技已於今年啟動擴產計畫，預計於第1季底將鑽針月產能由3100萬支提升至3500萬支，年底可逐步擴充至4500萬支之規模，此外，台灣新廠及後續產能規劃亦持續推進中。

尖點去年第4季合併營收為13.41億元，季增14.8%，年增40.8%；營業毛利為4.67億元，季增27.6%，年增80.7%，毛利率為34.8%，季增3.5個百分點，年增7.7個百分點；營業利益為2.58億元，季增38.4%，年增223.4%；淨利歸屬於母公司業主為1.50億元，季增36.9%，年增207.0%；每股盈餘為1.06元。

去年合併營收為44.10億元，年增24.5%；營業毛利為13.61億元，年增46.7%，毛利率為30.9%，年增4.7個百分點；營業利益為6.57億元，年增136.0%；稅前淨利6.64億元，年增127.4%；每股盈餘為2.75元。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財