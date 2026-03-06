南亞多次調漲電子材料售價 看旺第二季營運表現

南亞2月營收受春節假期影響，年月雙減。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕南亞（1303）今公告2月份合併營收185.6億元，月減18.9%、年減16%，主要是加工行業特性，受到春節連假的影響較為明顯，而運輸也因春假而受限制，導致各種產品交運量減少。

不過，南亞表示，電子材料需求依然旺盛，再加上原油、原物料價格普遍升高，使南亞各種產品的售價皆比前月調漲，高效運算與網路通訊所需的高階電子材料供不應求，而3C及車用電子市場也逐漸增溫，相關材料供給漸趨緊張。為反應熱絡的產品市況，以及短缺的原材料供應、高昂的金屬成本，南亞已分次陸續調漲各產品售價，並於春節假期持續生產不停機，以滿足訂單需要。

針對3月營收，南亞指出，由於3月下游陸續開工，工作天數恢復，加上電子材料市況熱絡，預估3月營收較1月及2月成長，第一季營收較上期及同期成長，主要是電子材料因AI伺服器需求暢旺，且銅價維持高位及高階玻纖絲供不應求，帶動售價提高、營收持續攀升。

至於第二季，南亞認為，AI應用快速成長，加深中高階材料短缺情況，及銅價維持高檔，使市況相當熱絡，公司具有完整上下游的中高階材料垂直整合，隨著市場需求提升，產銷量提高，各項產品營收攀升。此外第二季聚酯瓶用粒旺季來臨，聚酯產品營收也將成長。另外原油價格上漲，推動化工產品行情上揚，營收略增。

