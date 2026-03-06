荷姆茲航運近乎全面停滯！24小時僅2貨輪通行 油氣全運不出

油輪目前無法通行荷姆茲海峽。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，荷姆茲海峽的船隻交通幾已完全停滯，根據近期該航道的航運訊號顯示，過去24小時僅有兩艘商船通行，顯示中東戰火打斷了這條大宗商品全球運輸要道。

聯合海事資訊中心（JMIC）6日報告說，根據該水道近期的航運訊號顯示，「通行量已降至個位數水準，過去24小時僅有2艘獲確認的商船通過」。該專注中東地區的多國海軍顧問機構表示，通行荷姆茲海峽的均為貨輪而非油輪。

報導說，中東戰火的加劇迫使數十艘載滿石油與天然氣的油輪停泊於波斯灣內，對荷姆茲海峽內與週邊的船隻攻擊仍居高不下，使得油輪與價值數百萬美元的貨輪行經該海峽險象環生。

在國際保險業者撤銷承保戰爭風險後，華府本週提供保險擔保與海軍護航，但船東仍備感憂心。

JMIC指出，「這意謂日常商業交通幾近停擺」。3月4日僅有1艘船經荷姆茲海峽入境，另一艘離航。該統計僅反映打開應答器（transponders）的船隻行蹤，並未完全掌握任何行經該海峽，但關閉訊號的船隻。

據悉兩艘船，亦即MSC的Grace與Sonangol Namibe號捲入阿拉伯灣與鄰近伊拉克海域的事故。另外，名為「鐵娘子號」（Iron Maiden）的散裝船在發出「中國船東」（CHINA OWNER）訊號後，安全航離荷姆茲海峽。之前，另一艘液化石油氣油輪「Bogazici」廣播稱其是穆斯林船東、土耳其營運的船隻，試圖避免攻擊。

