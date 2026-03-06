雙題材帶動運價連2漲 四大主要航線全數走揚

運價連2漲，四大主要航線全數走揚。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕中東戰火爆發，再加上航商喊漲美國線運費，運價指數連2漲，最新一期上海出口集裝箱運價指數SCFI上漲156.08點至1489.19點，週漲幅11.7%，四大主要航線皆走揚。

隨著3月TPM（Trans-Pacific Maritime Conference）年度合約談判啟動，船商在3月初提出小幅調漲，3月1-14日遠東到美西航線每TEU（20呎櫃）約 1950美元，美東每TEU2700每元。

請繼續往下閱讀...

不過，就目前 3月6–14日，台灣出口至美國的市場觀察，整體運力仍相對充裕，市場呈現供過於求狀況，實際成交價格略低於調漲後的參考價，目前市場大致水準約為美西線1750美元，美東2600美元。

根據最新一期出爐運價，其中遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1452美元，較前一期上漲32美元，週漲幅2.25%；遠東到地中海運價每TEU達2360美元，較前一期上漲55美元，週漲2.38%；遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達1940美元，較前一期上漲83美元，週漲4.46%；遠東到美東運價每FEU達2717美元，較前一期上漲26美元，漲幅0.96%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週上漲1美元，達457美元，漲幅0.21%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法