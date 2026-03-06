聖暉今年逐季成長 2027年前進鳳凰城接案

無塵室工程廠聖暉*目前整體在手訂單超過新台幣500億元。（圖取自官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕無塵室工程廠聖暉*（5536） 指出，集團以「聯合艦隊」模式強化海外接案，今年海外巿場佔比將更為提高，目前整體在手訂單超過新台幣500億元，後續訂單還會顯著增加，推升明後年營收及獲利將續創新高，其中，今年營收可逐季成長，全年年增兩位數可期。

聖暉*集團今天舉行媒體交流會，集團旗下聖暉總經理賴銘崑、朋億 （6613） 總經理馬蔚及銳澤 （7703） 總經理曾建程皆出席活動。

聖暉*表示，去年台灣營收比重佔6成，東南亞佔14 ％，將推動「聯合艦隊」作戰模式，深化集團垂直與水平資源整合，並針對不同產業別、不同規模專案與客戶需求，整合聖暉*於無塵室與機電整合、朋億*於製程供應系統、銳澤於氣體主系統與二次配工程等核心優勢，強化海外整體接案能力與服務品質，不僅有助於提升專案附加價值與毛利結構，也可同步放大在手訂單規模與全球市場滲透率，預計東南亞佔比今年將達20 ％。

朋億*也表示，目前接單很有斬獲，期待今年會交出好成績。銳澤看好今年營運表現，預估到年底工程都會很吃緊。

聖暉*表示，目前在手訂單超過500億元，第二季、第三季都將陸續有大案子進來，屆時接單金額會明顯跳升，相較同業，聖暉*訂單週轉速度非常快，接單案的工期約是1年到1年半，避免過長導致面臨通膨與原物料等問題。

聖暉*的海外佈局部分，包括美國德州以系統組裝廠和封測廠為主，在泰國也接到不少PCB業者的設廠訂單，今年海外佔比會比去年再進一步拉升。聖暉*因應客戶需求，也規劃前進鳳凰城，時間約可能落在2027年。

