油價是否降溫？台塑化:「這件事」需發生

2026/03/06 15:57

台塑石化認為，美國海軍護航油輪若發生，則油價將降溫。（資料照）台塑石化認為，美國海軍護航油輪若發生，則油價將降溫。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕由於美伊戰事導致油價大漲，台塑石化今日指出，由於伊朗放話封鎖荷姆茲海峽並襲擊往來油輪，但川普表示將對往來荷姆茲海峽的船隻提供美國海軍護航，市場關注是否會有第一批船隻隨美軍通過荷姆茲海峽，若有船隻開始通過，油價可望降溫，預期油價持續在高檔震盪。

台塑化表示，荷姆茲海峽關閉，導致3月中東100萬噸柴油卡在波斯灣，難以往歐洲出口，將使歐洲柴油庫存下降，供需短缺情況將更加嚴重，且中國減少柴油出口，泰國禁止柴油出口，亞洲柴油供給同步減少，加上印度煉油廠亦可受惠將柴油送至歐洲並減少出口至亞洲，亦推升亞洲柴油價差上漲並維持強勁。

在汽油部分，中東汽油供給約350萬噸/月，其中出口至區域外約180萬噸，目前因荷姆茲海峽關閉，導致120萬噸汽油被困在波斯灣，亦帶動全球汽油價差上漲，加上亞洲馬來西亞煉油廠汽油單元（7萬桶/日）事故停工到4月，亞洲煉油廠即將進入密集檢修期，加上夏季汽油旺季的備貨期將至，使亞洲汽油供需情況持續改善，帶動亞洲汽油價差上漲。

