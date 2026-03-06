台韓大戰即將登場！Uber Eats公布賽事吃韓料前3名

Uber Eats特別邀請體育主播徐展元、棒球女孩LOLO與啦啦隊女神璇璇組成「Uber Eats 挺台應援團」。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕為迎接即將登場的台韓大戰，Uber Eats特別邀請體育主播徐展元、棒球女孩LOLO與啦啦隊女神璇璇組成「Uber Eats 挺台應援團」，今（6）日現身分享各自的觀賽應援秘訣，提前為台灣隊集氣，三人也以不同風格的應援方式帶動現場氣氛，號召球迷一起用「食」力為台灣隊加油。

活動中，Uber Eats特別設計「韓式料理九宮格」互動環節，讓三位應援團成員在限時挑戰中選出最想吃的韓式料理，並說出象徵台灣隊勝利的應援口號。徐展元率先選擇「韓式炸雞」，直呼希望台灣隊能「炸翻對手」，以猛烈攻勢擊退韓國隊；LOLO則點名「韓式炸年糕」，笑說要讓對手的腳步「黏」在原地、難以突破防線；璇璇則挑選「韓式飯捲」，象徵台灣隊氣勢席「捲」全場、火力全開，為比賽增添滿滿應援儀式感。

Uber Eats也同步公布平台數據，揭露球迷在家觀賽時最愛的點餐類型。根據平台統計，在2024年棒球國際賽事期間（2024年11月13日至11月24日），最受歡迎的外送品項前三名依序為麵／米食類、手搖飲與早午餐，其中「珍珠奶茶」更是球迷觀賽時的熱門飲品。

若聚焦台韓對戰期間的韓式料理品項，最受歡迎的前三名則為湯鍋類、炸雞類與飯捲類，顯示不少球迷喜歡在比賽時「吃韓料、挺台灣」，用美食打造專屬的觀賽應援儀式感。

