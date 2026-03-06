南科供應鏈卡位 麻豆工業地售出2筆、總金額達4.39億

南科擴廠帶動需求，麻豆工業地每坪成交逾12萬元。（圖由南市地政局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府今年第1次辦理市地重劃區抵費地暨區段徵收剩餘可建築土地聯合標售開標，共推出10標、11筆土地。本次共有4標封投標，最終標出2標、2筆土地，皆由同1家公司得標，標售總金額約4.39億餘元，得標價格平均比底價高出約16.54%。

地政局表示，本次標售中，麻豆工業區5標甲、乙種工業用土地共吸引4標封投標，顯示業界對工業用地需求仍相當殷切。開標結果共標出2筆土地，每坪成交價格約介於11.07萬元至12.23萬元之間，標出總價約4.39億餘元，平均比底價高出約16.54%。

地政局長陳淑美表示，麻豆工業區鄰近麻豆交流道，交通便利，且周邊聚集多家傳統產業，是南部科學園區的重要產業腹地。近年半導體產業持續在南科擴廠，本次得標廠商為南科高科技產業的支援廠商，取得工業用地後將規劃擴廠，就近服務相關產業需求，也有助帶動地方產業發展與經濟活絡。

至於北安商業區2標商業區土地，以及南科F、G區段徵收區1標商業區土地與2標住宅區土地則未順利標出。地政局分析，主要受到中央銀行對房地產授信管制影響，加上整體房地產市場景氣尚未完全回溫，因此出現流標情形。

地政局表示，本次標售收入將優先用於償還開發成本及銀行貸款，未來若各開發區有盈餘，將回饋投入公共建設及設施維護，提升整體生活環境品質。

另外，本次開標中有2標封被判定為不合格標，主要原因為公司法人檢附文件未蓋公司大小章，或未依投標須知規定填寫投標單，不符相關規定。地政局提醒，有意投標者務必詳閱投標須知，或事先向地政局洽詢相關細節，以免因文件不符規定而喪失投標資格。

