經典賽台韓大戰前集氣！Uber Eats推韓料買一送一

〔記者邱巧貞／台北報導〕為迎接週日登場的台韓大戰，Uber Eats 今（6）日宣布推出「挺台應援活動」，號召球迷用「食」力為台灣隊加油集氣。活動期間推出48小時限時優惠，只要在指定活動商家訂購外送或外帶並輸入優惠序號【贏點得到】，即有機會獲得價值666元Uber Cash點數，或享單筆滿666元折66元優惠一次；同時平台也推出韓式料理買一送一專區，邀請球迷用「吃韓料」打造應援儀式感，為台灣隊助威迎戰韓國。

為陪伴球迷全方位應援，Uber Eats 與 Uber 也同步推出多項優惠方案。3 月 7 日至 3 月 8 日期間，在 Uber Eats App 輸入【贏點得到】可參加「集氣 666」活動，有機會獲得 666 元 Uber Cash 或滿 666 元折 66 元優惠。此外，平台也推出韓式料理買一送一專區，合作商家包含 Pizza Hut、達美樂、起家雞、橋村炸雞及韓勾a 바비큐韓式烤肉便當專賣店等，讓球迷輕鬆點餐應援。

除了美食優惠外，Uber Eats 也推出生鮮雜貨應援方案。3 月 7 日至 3 月 8 日輸入【晉級點得到】，指定生鮮雜貨商家滿 699 元享 9 折優惠（最高折 100 元）；即日起至 3 月 15 日輸入【優市挺台的】，滿 399 元可折抵 30 元。新用戶則可在 3 月 12 日前輸入【生鮮挺台的】，享生鮮雜貨滿 449 元折 150 元及免外送費優惠。

在交通方面，Uber App 也推出應援乘車優惠。即日起至 3 月 8 日輸入【優步挺台的】，有機會享最高共 666 元乘車優惠，方便球迷外出觀賽。此外，若球迷赴日本觀賽或旅遊，輸入【挺台飛日本】即可享日本地區單趟 7 折乘車優惠，最高折抵 1500 日圓。

