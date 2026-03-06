智伸科去年每股賺6.04元 擬配現金股利4.2元

智伸科技2025年每股盈餘6.04元。（取自智伸科官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車動力暨安全零組件大廠智伸科技（4551）公布2025年第4季合併營收為20.48億元，年增3.22％，稅後淨利2.77億元，每股盈餘2.4元。累計2025年全年合併營收為78.23億元，年增1.71％，稅後淨利為6.96億元，每股盈餘6.04元。

智伸科技董事會通過2025年擬配發每股4.2元現金股利，配發率達69.54％，以今日收盤價122元計算，現金殖利率約為3.44％。

智伸科指出，2025年第4季主要受惠各事業體的穩健發展，汽車、半導體與其他、電子、醫療、運動營收占比分別為56.14％、13.97％、13.35％、10.13％、6.41％。其中，UQD 產品隨著AI 伺服器基礎建設的需求，帶動半導體與其他業務第4季銷售表現年增218.68％水準。

面對AI基礎建設長期資本支出浪潮，智伸科將持續深化在AI伺服器、半導體設備與高階運算相關應用的布局，掌握全球雲端資本支出擴張所帶來的結構性成長機會。聚焦高附加價值產品應用，積極拓展至智慧醫療、半導體設備與AI伺服器等高成長領域，相關新案已陸續完成驗證並導入量產，出貨動能可望逐步升溫。

